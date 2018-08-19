精明的马哈蒂尔：这次访华为何首选杭州？

【解局】精明的马哈蒂尔

来源：侠客岛

马哈蒂尔又来到了杭州。上一回，是1985年作为马来西亚第四届总理的首次访华之旅；这一回，是他再次当选总理后离开东南亚的首次正式访问。

时移世易。33年前，带着200人的经贸团和大笔资金，说自己来是为了欣赏美景和进口农产品。而33年后，马哈蒂尔希望将资本和科技带回马来西亚。

1985年马哈蒂尔在杭州的发言实录

千挑万选，他将访华的第一站，选在了阿里巴巴。接待马哈蒂尔的，是马云。

技术

“二马”相聚，会聊什么？自然是阿里有的，和马哈蒂尔需要的——技术。事实上，昨天，岛妹在现场听到最多的一个词，也是技术。

比如，在完成参观园区展览馆这种常规操作之后，两人就迫不及待地聊起了目前阿里巴巴关注的三大技术：区块链、人工智能和物联网（IOT）。

而在阿里CEO张勇、蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋介绍移动支付时与普惠金融时，马哈蒂尔更是展现了浓厚的兴趣，先是拿出自己的手机打开了录音功能，后又追问通过网商银行贷到的钱是否可以在手机上花出去。此间，老马还不停地跟马云感慨：“中国游客来马来西亚，都习惯用支付宝，而不是带现金。”

事实上，马哈蒂尔和马云见面早非首次。今年上半年，马来西亚新政府考虑叫停几个较大中资项目，在马中企出现担忧情绪时，马云就曾携阿里的技术和业务登门拜访。那时，带着科技，以及科技带来的就业和贸易增收的阿里，让马哈蒂尔看到了中国企业的另一种可能性。

马云向马哈蒂尔展示芝麻信用

需求

作为一位以务实派著称的领导人，马哈蒂尔对科技感兴趣是有其深刻背景的。

根据世界银行和国际货币基金组织的报告，过去的25年间，马来西亚的生产力增长虽然显著，但对比一些国际和地区参照值还不够高。从中长期来看，随着传统增长引擎放缓，马来西亚提高自身生产力的需求更加迫切。

除此之外，马来西亚还需要通过提升女性对劳动的参与度、刺激马来西亚经济中的竞争活力等方式来增强要素积累（factor accumulation），从而推动经济发展。

国际货币基金组织认为马来西亚应该增加女性劳动参与度

换句话说，马来西亚经济面临着高质量地转型升级。马政府也已经意识到这一点，在2010年开启国家转型政策，并在2016年提出“国家转型2050”愿景（TN2050），希望在2020年成为高等收入发达经济体，在2050年跻身世界前20发达国家。

来源：马来西亚财政部“Economic Report 2017/18”

不只是国家层面。马哈蒂尔再次当选总理后，新政府提出了“新马来西亚”计划。马外长赛夫丁此前接受采访时曾表示，该计划的名称正是由马来西亚网友在网络上提出的，“因为他们渴望变革，需要更多的自由、更好的工作、更高的收入”。

谋求发展和进步的马来西亚，需要的正是新契机、新动力。这也是为什么竞选期间打出“中国牌”的马哈蒂尔，上任后即表态称“一带一路”倡议是地区国家实现共同发展繁荣的重大机遇，马方支持中国提出的共建“一带一路”倡议。

而阿里巴巴作为一家中国的跨国企业，也在马来西亚释放出了外商直接投资（FDI）的诸多正外部性（positive externalities）。

此前，阿里提出的eWTP（electronic world trade platform，世界贸易电子平台）的第一个海外试点就是与马来西亚数字经济发展局共建的数字自由贸易区（DFTZ），该项目预计为马来西亚当地创造六万就业。马财长林冠英也表示，阿里巴巴设在马来西亚的东南亚总部办公室以及菜鸟物流与吉隆坡机场的合作，可以让马来西亚成为东南亚电子商务和物流中心。

中马

懂得马来西亚的需求，就当懂得马哈蒂尔此行来中国的目的。毫无疑问，就是谈合作。

此前，有关马哈蒂尔竞选期间“对华不友好”以及新政府暂停中资项目的炒作甚嚣尘上，引发不少担忧。倘若我们以理性的眼光去看待，便知这些言论可歇矣。

首先，就事论事说，马哈蒂尔政府叫停“马六甲多产品输送管工程”、“泛沙巴煤气输送管工程”以及“东海岸铁路工程”（ECRL）这三个中资项目的主要原因，是马政府当前财政压力大，需要减少支出。另一个原因，则是希望与前首相纳吉布划清界限。

事实上，被叫停的不只是中资项目，马来西亚也即将与新加坡政府重新磋商“新隆高铁项目”。马来西亚外长赛夫丁接受媒体采访时也表示：“我们暂停了部分项目，但这不能怪中国。”

图中红线为ECRL

其次，回望马哈蒂尔曾经当政的1981-2003年，中国与马来西亚的关系是较为紧密的。在这期间，中马之间多次签订贸易协定，两国贸易量剧增。仅以1992-2001年为观察点，中国与马来西亚的年双边贸易额从14亿美元增加到76亿美元，有五倍之多。并且，在80年代末中国经历西方国家围堵的艰难时期，马哈蒂尔政府依然派出了经贸团来到中国。

当然，这也并不是说马哈蒂尔就是完全亲中的。开放的中国市场有巨大的吸引力，一个务实的国家领导人不会置与中国合作的利益于不顾。

梳理历史可以发现，合作一直是中马关系的主旋律，而经贸是中马关系的压舱石。中国与马来西亚的合作从未停滞。就在7月31日，马来西亚濒海任务舰项目首舰在武汉开工，这是中马两国在大型军事装备领域内的首次合作。而这次马哈蒂尔与阿里的互动，也让两国间科技经济合作进一步加强，沿着互利共赢的康庄大道继续前行。

中国与马来西亚的合作更不仅限于两国议题。几日前，马来西亚外长赛夫丁就称，中马两国应该共同应对当前“没有赢家、一损俱损”的贸易战。中国与马来西亚都坚定支持开放与全球化，尤其对马来西亚来说，中国的资本、技术以及庞大市场，都是无法忽视的，这个道理，精明的马哈蒂尔懂得很。

文/百里明颐