苹果大规模下架假彩票赌博App 有手机仍收赌博信息

7月31日，央视新闻频道针对苹果公司的应用商店中存在大量非法彩票App，导致用户财产受损的情况进行了报道。日前，苹果公司将应用商店中涉及假彩票、赌博等非法App进行了大规模下架。山东的苹果手机用户牟先生今年4月在苹果应用商品中输入“彩票”关键字，发现了大量在线购买彩票的App。

比较之后，牟先生选择了一款标注为“彩票推荐—官方福彩开奖平台”，在苹果应用商店里，这款App的开发者被标注为：“重庆市福利彩票发行中心”。而当牟先生投入12万元后却发现这个平台并非重庆市福利彩票发行中心开发。

牟先生：我们有没有在苹果应用商店里做过App？ 重庆市福利彩票发行中心24小时热线：我们的彩票，包括时时彩，包括其它彩种，都只能在重庆本地的投注站进行购买。如果先生有通过其他方式购买过，您直接打110。 牟先生：那个苹果应用商店里也是假的，是吧？ 24小时热线重庆市福利彩票发行中心24小时热线：都是假的。

牟先生因通过苹果应用商店搜索下载了虚假的彩票App，而损失了12万元。从4月底到6月底，牟先生先后通过致电苹果公司客服、前往苹果公司上海办事处等方式反应自己的遭遇并要求提供虚假平台的信息，但苹果公司并未给于回复。

目前，牟先生通过诉讼的方式要求苹果公司提供涉及虚假彩票App的信息并进行赔偿，上海市浦东新区人民法院也已受理此案。

苹果自定App审核准则却没遵守

记者从中国福利彩票发行管理中心了解到，“根据我国《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《互联网销售彩票管理暂行办法》等相关规定，开展互联网销售福利彩票业务，需经财政部批准。截至目前，财政部尚未批准任何福利彩票机构开展利用互联网销售福利彩票业务。”而在苹果公司对外公布的App审核准则中记者发现，其明确说明了对“涉及游戏、赌博和彩票的App只有全面核实了即将发布的App的所有国家/地区的相关法律要求后，才能包含此功能”。

苹果公司自己设立的App上架规则，却没有遵守，造成了虚假彩票App、赌博App的泛滥。据统计，苹果公司在节目播出的7月31号到8月13号，对应用商店中涉及“彩票”关键字的App连续进行下架，数量超过500个。对于带有赌博关键字的App，苹果公司也进行了大规模下架，其中8月9号单日下架数量超过2000个。

App下架后仍推赌博信息 苹果整治存漏洞

对于苹果公司此次大规模下架App的软件，记者在苹果应用商店里进行了搜索，虽然大部分有明显关键词的软件已经无法下载，但记者发现，在苹果公司大规模整治的同时，仍然存在漏洞。

7月19号，记者在苹果应用商店里下载了一款名为“福利彩票”的App，这款App不仅使用了和中国福利彩票相似的造型和配色，并且在图标上加注了“官方版”字样。在7月31号节目播出后，记者发现这款App已经无法搜索到，但已经下载到记者手机的App却在不断推送信息。8月15日，这款App推送的信息写着：“香港六合彩091期搅猪结果”，并发布了下期开奖时间。

山东的苹果用户牟先生也发现，伪造的重庆市福利彩票App虽然已经被下架，但下载到手机上的软件还在不断更新。

山东苹果手机用户牟先生：像这个“福彩推荐”、“福利彩票”，这两款LOGO跟中国福利彩票是一模一样的。这些软件虽然都下架了，但是还都能正常使用。

网络开发工程师表示，苹果公司目前对于App的禁止运行采取“黑名单制度”，用户需要通过在线投诉，列入黑名单，再经过苹果的审核后才能实现真正的禁止运行。

网络开发工程师 刘凯仁：就比如说苹果的那个（更新系统）版本，里面增加了一个新的黑名单，然后你下载那个（更新系统），你更新了你苹果手机，你去重新启动手机，它才会告诉你说你那个App有问题，所以流程是反而长了好多好多。

苹果应用商店App好评存在造假

据了解，目前苹果应用商店通过收集用户留言评分来进行反馈收集，一款App要想被列入问题名单，首先需要有大量用户进行在线投诉，从而引起平台关注。而记者在调查中披露的非法彩票App大都被标注为五星满分好评，一些App的开发公司也表示花钱就可以买到苹果应用商店的好评。

用足够的好评去淹没用户真实的差评，如此的评价造假也使得苹果对App整治的无力。

中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：这就是一个规则的漏洞。如果用户给它差评之后，（App）它通过一些非法的方式获取更多的好评，就可以淹没了这些差评，以至于自己的这个App可以继续保留在苹果的平台之上。

用官方平台的幌子包装出来的App，具有极强的诱导性，虽然被苹果应用商店下架，但通过评价造假等手段仍然可以运行，甚至不断推送带有引诱内容的信息，法律学者指出，苹果公司作为平台方不仅应做到下架处理的责任，同时应该切断非法App与平台之间的账户关联，杜绝治理漏洞。

中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：苹果不能单纯仅把它这个App下架，因为下架之后理论上讲苹果的这种平台对这个App运营已经脱离了关系，管不了它了。但是还有一点苹果公司应当尽到自己的责任，就是要苹果把这个该违法者的这种相关的账号在苹果公司的控制范围内应该予以关停和处罚。如果没有关停的话，就意味着只是把这个App从这个平台中拿掉了，违法者还可以继续运营这种App。也就是说违法者还可以通过App通过平台，通过苹果公司的这种平台的帮助去获取直接的利益。

在线购买彩票均属非法 切勿上当

记者从中国福利彩票发行管理中心也了解到，目前所有彩票销售只能通过实体店进行购买，但凡声称能够通过App或网站进行售彩的行为均属于非法，用户切勿上当受骗。对冒用中国福利彩票名义，违法违规开展互联网销售福利彩票的企业或个人，中国福利彩票发行管理中心将保留追责的权利。（央视记者 马力）