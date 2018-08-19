自如CEO熊林：自如租金涨幅远低于市场整体涨幅

新浪科技讯 8月19日下午消息，自如CEO熊林发布关于租金、行业、自如的声明。关于租金，熊林称过去十年，北上深的走势都是春节上涨、短暂下行、七八月最高峰，九月进入下行，无一例外。

关于行业，熊林表示，今天中国一线城市至少30%以上的人口需要租房，比例仍会上升，租房供应的核心要依靠个人房源，这导致客户和业主两端都极其个性化，存在供需结构错配、时间错配、品质错配、服务错配的核心矛盾。

熊林提到，六年来自如客户端的价格涨幅远低于市场整体涨幅。

关于自如，熊林称，自如今天面临的最大投诉挑战是邻里纠纷、生活费用分摊、下水堵漏、雨季漏水与供暖季维修响应时效等。6000名服务者过去六年累计交付1400万次保洁、维修、搬家。

以下为熊林声明原文：

关于租金、行业、自如

一、关于租金

1、过去十年，北上深的走势都是春节上涨、短暂下行、七八月最高峰，九月进入下行，无一例外；

2、过去三年，中国一线不同城市、不同区域、不同产品也呈现不同租金变化特点，个巨量的市场，看点亦要观面，后续会由团队就此进行专门的深度报告分析；

3、租金与城市人口净流入、就业率、租房供应的总量、结构、质量最直接相关，以今天中国一线城市的租住供需看，已经完全进入市场化阶段。

二、关于行业

1、六年前做自如是因为看到知春路罗庄西里一个两居室可以打成6间、一个小老乡说奥运会开幕式放烟火时她的行李被黑中介扔到大街上、我自己在各网站上联系了20套房没有一套是真的；

2、今天中国一线城市至少30%以上的人口需要租房，比例仍会上升，租房供应的核心要依靠个人房源，这导致客户和业主两端都极其个性化，存在供需结构错配、时间错配、品质错配、服务错配的核心矛盾：

3、这种因为快速城镇化带来的错配严重，两端都极其个性化的海量需求，简单的C2C平台模式一定是低效、低质、不安全的，做C2B2C模式道理明显复杂度极高，供给、装修、配置、服务、品质、安全不一而足；

4、经过六年发展，租赁机构化占比也不足3%，自如在北京占比也不过8%，一个客单价20000以上的支出，客户至少会充分比选房东直租、中介代理、个人二房东转租、品牌公寓四个渠道，价格和交通位置是客户决策的最核心要素，5%的价格差异就会对客户决策产生极大影响；

5、这个行业本质应该是靠规模化、精细化、低成本运营驱动的低毛利行业，如果只有一个管理指标就是出租率，30万间存量情况下，出租率降低一个点，月收入减少1500万；而提高出租率最管用的一个办法就是平出房价，所以六年来自如客户端的价格涨幅远低于市场整体涨幅；

6、这个行业的有规模从业者我至少见过90%，最深的印象标签：务实、热衷产品、重视客户、如饥似渴学习、苦逼。

三、关于自如

1、成立六年多，过了10000人，平均年纪25.3岁，公司1000人之前我面试每一个人，我们希望员工有自如范（聪明、阳光、专业、坚强），希望他们遵循行品准则（不迟到、见人微笑并问好、着装得体、随手带走垃圾）；

2、今天在全国九城通过自如可以实现从找房、签约、支付、服务100%线上完成，每月超过10万人住进自如，自如客平均看2.5间房就能选定一间，平均租住时长从创业早期的273天增加到今天的452天；

3、2018年是自如服务年，自如品质管理的最核心目标是NPS（客户净推荐值），2018年上半年自如客端APS为52%，业主端VPS值76%，这个值至少高于80%的企业，自如51%的客户来自于朋友推荐；

4、价格管理是这个业务的核心，关于收房价、出房价、配置成本等，自如从产品设计、运营规则、系统设置都有明确的管理，这又是一个一套一套房、一个一个客户累积的个性服务行业，整体管控与个体管理都面临巨大挑战，自如与行业在这方面都有极大提升空间；

5、自如今天面临的最大投诉挑战是邻里纠纷、生活费用分摊、下水堵漏、雨季漏水与供暖季维修响应时效等。6000名服务者过去六年累计交付1400万次保洁、维修、搬家。

解决复杂问题，焦虑、急躁、标签化会加剧复杂，需要耐心、勇气、智慧。

所有讨论与建议，基于事实与客户价值，我们都认真收下，加倍努力去优化提升。

过去不易，现在很难，未来更挑战，因为价值与热爱，所以只顾兼程。

自如CEO熊林

2018-8-19