胡景晖：若政府不采取行动 两年后长租公寓将现爆仓

今日，胡景晖表示，应广大良心媒体的一再要求，将于今天上午十点在举办胡景晖个人媒体沟通会，所有真相将揭晓！今日的媒体会选择在宋庄举行，从现场可以看出布置比较”简陋“，应该是临时决定的。

发布会现场，胡景晖表示，北京市住建委周五的约谈是很有必要的，我对房租有三点建议：

1、通过全国的住建系统，迅速建立全国房租指导价，指导价每个月以各种渠道向老百姓公示；

2、如果有了指导价，出现了异常交易，老百姓可以向政府举报，如果是哄抬房价，严处；

3、我建议住建部和各地的住建委员、一行三会建立联合工作机制，严格监管进入到长租公寓的资本。

如果这三点建议，政府听取了并立即行动，爆仓问题就不会出现，但是如果继续拖延，两年之后，必然会出现爆仓问题。

事件追溯：

8月17日早上，我爱我家时任副总裁胡景晖在接受媒体采访时表示，“以自如、蛋壳公寓为代表的长租公寓运营商，为了扩大规模，以高于市场正常价格的20%到40%在争抢房源，完全破坏了正常房屋租赁市场”。8月17日晚间，我爱我家发布声明，称媒体所节选的胡景晖个人对房屋租赁市场的看法，仅代表其个人态度，并不代表我爱我家公司的观点。

8月18日上午9点，胡景晖突然在朋友圈发布辞职信，宣布辞职。他称，由于众所周知的原因，辞去在我爱我家的所有职务。胡景晖随后在接受媒体采访时称，左晖（链家董事长）给我爱我家集团董事长兼CEO谢勇打了个电话，他被迫被公司“切割”。

几个小时后，8月18日午间，左晖发布声明，澄清是谢勇主动联系他，至于让我爱我家切割胡景晖，是谢勇自身选择。左晖还强调，“同意大家要一起为行业发展努力，对我爱我家内部事情没有任何观点”。

责任编辑：张恒星 SF142