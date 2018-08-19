胡景晖:喊话政府管管长租公寓 住建部官员已经联系我

今日，胡景晖表示，应广大良心媒体的一再要求，将于今天上午十点在举办胡景晖个人媒体沟通会，所有真相将揭晓！今日的媒体会选择在宋庄举行，从现场可以看出布置比较”简陋“，应该是临时决定的。

发布会现场，胡景晖表示，我对长租公寓的看法，自如、蛋壳、相寓都挺努力的。长租公寓这个词应该改一下叫住宅租赁运营。这其中有很多资本涌入，但不管什么样的资本都不能只为了赚钱，资本必须承担社会责任，如果资本挟持了许多企业，一定会跑偏，

在末日审判的时候，我的另一大罪状是，我说了长租公寓爆仓，一定比p2p爆雷更厉害，这个一点也没错。我是在告诉政府，告诉同行，我们要老老实实地介入，不要看规模，一定要保证生意是安全的。

昨天住建部的官员给我打了电话，对我表示支持。我隔空喊话，是要政府管一管长租公寓。

事件追溯：

8月17日早上，我爱我家时任副总裁胡景晖在接受媒体采访时表示，“以自如、蛋壳公寓为代表的长租公寓运营商，为了扩大规模，以高于市场正常价格的20%到40%在争抢房源，完全破坏了正常房屋租赁市场”。8月17日晚间，我爱我家发布声明，称媒体所节选的胡景晖个人对房屋租赁市场的看法，仅代表其个人态度，并不代表我爱我家公司的观点。

8月18日上午9点，胡景晖突然在朋友圈发布辞职信，宣布辞职。他称，由于众所周知的原因，辞去在我爱我家的所有职务。胡景晖随后在接受媒体采访时称，左晖（链家董事长）给我爱我家集团董事长兼CEO谢勇打了个电话，他被迫被公司“切割”。

几个小时后，8月18日午间，左晖发布声明，澄清是谢勇主动联系他，至于让我爱我家切割胡景晖，是谢勇自身选择。左晖还强调，“同意大家要一起为行业发展努力，对我爱我家内部事情没有任何观点”。