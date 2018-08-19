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上海穿外卖员衣服男子撞倒他人离开现场：警方调查中

上海穿外卖员衣服男子撞倒他人离开现场：警方调查中
2018年08月19日 07:05 澎湃新闻
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事发现场。本文图片均为古女士供图事发现场。本文图片均为古女士供图

　　一名女子被疑似外卖员撞倒在地，不过，肇事者当场驾驶电瓶车离开。

　　事情发生在8月17日早上，当天正值台风“温比亚”过境上海，路面湿滑，在浦东新区华丰路，一名女子驾驶的电瓶车与一名男子驾驶的电瓶车发生碰撞，女子被撞后倒地受伤。

　　此后，一名网友称自己目击事件经过，并将此事发至网络。8月18日，澎湃新闻记者联系上了该网友古女士（化名），古女士称，17日8点左右，她在华丰路上的餐馆吃好早饭出来，正好看到一名身穿黄色美团外卖雨披的骑手飞速超越一辆电瓶车，然后把一位女生撞倒。

　　“那个人看到小姑娘连人带车倒在地，只回头望了一下，然后立马就骑上车跑掉了。”据古女士回忆，当时雨很大，她拿着伞也不好追。古女士上前照看被撞的小姑娘，发现她的膝盖肿得馒头大，倒地后都起不了身，那个电瓶车是有点分量，古女士帮她搬起来了。

被撞倒的女子膝盖受伤被撞倒的女子膝盖受伤

　　古女士说，女生被撞后一直在哭，很是无助。看到小姑娘头被撞伤了，好心网友陪着她去浦南医院照CT。

　　古女士还透露，被撞女孩当日已向浦东警方报警。据古女士提供的警方接报回执单显示，8月17日8点30分许，在浦东南路3629号门口，因被一超车的电瓶车碰撞，报警人摔倒，对方当场驾驶电瓶车驶离，当时对方身穿黄色美团标志的雨披。

警方接报回执单警方接报回执单

　　澎湃新闻记者18日从浦东警方处获悉，他们已介入此事。记者从警方了解到，17日8时30分双方车辆在发生碰撞后曾发生过争执，争吵过后，身着黄色雨披的男子驾车离开现场，当事女子身上有多处擦伤。18日，该男子在其负责人的带领下到派出所接受调查。

　　8月18日，澎湃新闻就此事联系了美团外卖，相关负责人称，穿着美团外卖衣服的骑手不一定在送美团的订单，可能是第三方公司派遣的骑手，目前美团已就此事展开调查。

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