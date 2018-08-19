你是“果粉”？5款抱枕让你把苹果产品可以抱在怀里

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据外媒报道，人们究竟应该如何表达对电脑的爱呢？——给它一个实实在在的拥抱好像是个不错的主意。这正是枕头公司Throwboy正在做的，近日，它在Kickstarter上发起了一项“标志性”抱枕的众筹活动。看到了没？这些抱枕看起来跟苹果公司数款非常经典的产品出奇地相似。

估计是出于对版权的考虑，Throwboy并未在众筹页面上没有提及任何“苹果”、“Mac”或“iPhone”等词，但对于接触过苹果产品的人一定不会对这家公司推出的抱枕外形感到陌生。

Throwboy将五款枕头的商品名分别取为1977抱枕、1984抱枕、1998抱枕、 2001抱枕、2007抱枕，代表的分别是Apple II、初代Macintosh、iMac、iPod以及iPhone。

实际上这并不是Throwboy第一次涉足极客枕头领域，早在十年前，这家公司的创始人Roberto Hoyos就曾推出过OS X dock图标枕头，后来又带来了emoji表情枕头。

据悉，Throwboy最新推出的抱枕售价39美元，预计明年2月发货。如果一次性购买多个的话则还能享受一些折扣。