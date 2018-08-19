华尔街人士谈传销币：地狱空了 所有魔鬼都在这儿了

陈思进

熟悉我的读者都知道，我一向不看好比特币等虚拟货币炒作。我一再强调：比特币并不是真正的货币，也非真正的商品，却被伪装成货币和商品；进入金融市场的比特币并不是投资品，而是老虎机，或者更准确地说是一个轮盘转；所谓的数字资产交易平台从本质上来说就是一个赌场，大部分的投资是给庄家送钱去的。

也因此，我很“荣幸”地被比特币粉们封为中国三大比特币“黑嘴”之一。

7月份比特币价格反弹到了8000多美元，于是有人在我微博下留言，极尽戏谑嘲讽之能事。不过现在跌回6000多美元了，不知道这些比特币粉们又会怎么说。

总之，当下炙手可热的虚拟货币炒作是击鼓传花的博傻游戏，是一场史无前例的庞氏骗局，而参与其中的人只有两类，不是骗子，就是受骗者……

号称“中国比特币首富”的李笑来早已看穿了这一切，他说：价格为什么会涨？就是因为傻子太多，傻子的共识也是共识，有共识就会产生价值。别看你现在天天骂散户是傻子，可正是人家供养着你，你还骂人家干吗？

李笑来的话已经证实了我的观点，只不过他轻易不会告诉大家真相，要不是前段时间他的录音被曝光，多少韭菜仍把他当作偶像。

如果说比特币等虚拟货币是博傻游戏的话，还有一种骗局更可怕，它是直接通过洗脑将人变成傻子，那就是传销币。

有些发币机构、行业大V、投资人等利益相关方利用自媒体平台，过度炒作区块链前景，一味地鼓吹数字货币“一夜暴富”，为“区块链诈骗”提供了舆论土壤。在此背景下，许多打着区块链旗号的传销诈骗破土而出，老套路换上“新马甲”，立刻化身中国大妈们追求财务自由的又一个新“捷径”，以及一个个价值上亿的“陷妈坑”。

截至2018年年初，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。2017年2月，央视经济频道曝光了350个传销组织名单，其中，被中国检察院3次提起公诉，被10多个国家监管部门调查的维卡币还在疯狂行骗中。

各种打着区块链名义从事非法集资的组织，广泛活跃于微信群等各大社交圈，他们以技术创新为幌子，以高回报为诱饵，采取拉人头、病毒式营销推广的方式，吸引了大量投资者上当受骗。

传销币的受害者大体可以分为两类：第一类是听到稳赚不赔便失去理智的人，这一类人通常都是被彻底洗脑的；另一类则是明知道是一个骗局，但选择刀口舔血、想玩击鼓传花的人，这其中，有投机心理作祟，也有盲目的自信，坚信自己不是最后的接盘侠。正是这些飞蛾扑火般的执着和自信，让原本纰漏百出、下三滥的骗局有了市场。

传销币骗局多呈现出以下特点：

一是具有金字塔式发展会员的经营模式。此类平台往往宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报，多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者。

二是资金盘，人为拆分代币。假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

三是受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时价格被机构或个人高度控制，容易造成价格快速上涨的错觉，但用户往往无法进行交易或提现。

我一再强调，投资第一要务是规避陷阱。可面对张先生提车、李先生买房、二大爷会所嫩模的诱惑，还有多少人关心平台真假和风险高低呢？

总之，在泡沫破之前，我们听到的都是赚钱发财、买房提车的美好故事，故事多的就如没钱买房失去的爱情一样多。但根据地心引力，是泡沫要么继续吹大，要么“嘭”的一声爆破，但终归都是要爆破的。因为人性的胆怯和恐惧，根本没有什么所谓的软着陆。

莎士比亚说得多对啊：地狱空了，所有魔鬼都在这儿了！

作者为华尔街从业人士