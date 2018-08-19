为何已购买视频网站VIP会员资格，仍然要看15秒广告

原标题：专属广告是视频网站乱象的必然产物

来源：南方都市报

作者：韩浩月

在网络上观看视频内容，免费部分要先看最多达100多秒的广告，有的网友为了省掉这段时间，选择购买VIP会员，但近日有不少网友反映，在腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站，即使充值购买了VIP会员资格，仍然要看大约15秒左右的广告。

为了避免用户“找麻烦”，视频网站考虑得“很周到”，不仅在相关协议中用小字描述“对VIP会员仍可能提供不同的广告服务”，还美其名曰“专属推荐”，为了表示对用户的“尊重”，特意留置了关闭键。但对于十分注重上网体验的网民来讲，自己花了钱仍要看广告，这本身就够烦的了，而且每次打开新内容，还要先手动关闭广告，更是感受到了视频网站对付费用户的不尊重。

有用户将视频网站的这种做法形容为“套路深”、“吃相难看”，这还不是最严厉的批评。严格来讲，这种做法对外已经涉嫌“商业欺诈”，对内也属于“自毁前程”，一外一内都会破坏用户群的付费积极性。

在免费内容充斥互联网的背景下，视频网站的V IP价格并不算低。之所以收了一笔会员费之后仍然不顾用户感受推送广告，是有一定的产业因素促使的。比如，视频网站在竞争时，争相抬高视频内容的购买权：《幕后之王》网络版权单集售价超1000万元，《凉生》单集1480万，《如懿传》的单集1440万……据统计，从2009年搜狐视频2.5万元购买《大秦帝国》，到2017年腾讯视频8.1亿元拿下《如懿传》，视频网站花在版权购买上的费用，最高已经有了近400倍的增长。即便付费用户也有高速增长，但在如此巨额的版权费支出情况下，视频网站压力还是挺大的，对VIP会员也推送广告，或是这些网站的“无奈之举”，毕竟，V IP属于优质用户，更受广告主青睐，在广告主与VIP用户之间，显然视频网站选择了前者。

为了填补天价版权购买费用的坑，就要牺牲VIP用户的利益？这个道理是说不通的。所有付费用户都会认为，视频网站在显要位置标注的“VIP会员免广告”，已经构成了一种邀约与承诺，在后续服务中，视频网站必须遵守这一承诺，而不是变着花样把用户耍得团团转。

现在的视频网站之所以敢对付费用户玩小动作，在于他们在内容竞争上，的确有播出尺度与类型多样化的优势，其中不乏一些有话题性的优质作品。为了第一时间免广告连续收看这些作品，用户往往会对出其不意出现在眼前的广告选择忍耐。但这样的忍耐并非没有尽头的，一旦优质视频内容在播出平台上实现转移，或者视频网站不能够持续买进吸引眼球的作品，付费用户对“专属广告”的愤怒就会忍无可忍。

烧钱争版权、烧钱抢用户、烧钱拼自制剧，在赢得大量用户的同时，也带来了爆款剧动辄两三百亿的点击率造假、肆意插播广告、广告进剧情、山寨热点电影、劣质网剧占主流、互相盗版等问题。对比这些乱象，专属广告的出现，算是必然产物了，因为在这样一个无序、不讲规则的竞争环境下，只有无所不用其极，才能领先对手一个身位。在自身利益面前，用户的部分权益，成了牺牲品。

在这一轮来自用户的投诉潮之后，视频网站或会做出改变，取消面向付费用户的“专属推荐”，让用户心无旁骛地欣赏单纯的内容。即便如此，这也不是用户的胜利，而是视频网站出于挽回坏影响目的的一种自我保护。付费用户只会对自己关心的权益发出声讨，至于视频网站之间的恶性竞争与行业乱象，则只有他们自己主动进行纠正。说到底，呈现出更多优质作品，让付费用户感觉到“一分钱一分货”的收获感，才是视频网站最应该去努力的方向