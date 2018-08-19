新浪科技> 互联网 > 正文

为何已购买视频网站VIP会员资格，仍然要看15秒广告

为何已购买视频网站VIP会员资格，仍然要看15秒广告
2018年08月19日 09:12 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：专属广告是视频网站乱象的必然产物　

　　来源：南方都市报　

　　作者：韩浩月

　　在网络上观看视频内容，免费部分要先看最多达100多秒的广告，有的网友为了省掉这段时间，选择购买VIP会员，但近日有不少网友反映，在腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站，即使充值购买了VIP会员资格，仍然要看大约15秒左右的广告。

　　为了避免用户“找麻烦”，视频网站考虑得“很周到”，不仅在相关协议中用小字描述“对VIP会员仍可能提供不同的广告服务”，还美其名曰“专属推荐”，为了表示对用户的“尊重”，特意留置了关闭键。但对于十分注重上网体验的网民来讲，自己花了钱仍要看广告，这本身就够烦的了，而且每次打开新内容，还要先手动关闭广告，更是感受到了视频网站对付费用户的不尊重。

　　有用户将视频网站的这种做法形容为“套路深”、“吃相难看”，这还不是最严厉的批评。严格来讲，这种做法对外已经涉嫌“商业欺诈”，对内也属于“自毁前程”，一外一内都会破坏用户群的付费积极性。

　　在免费内容充斥互联网的背景下，视频网站的V IP价格并不算低。之所以收了一笔会员费之后仍然不顾用户感受推送广告，是有一定的产业因素促使的。比如，视频网站在竞争时，争相抬高视频内容的购买权：《幕后之王》网络版权单集售价超1000万元，《凉生》单集1480万，《如懿传》的单集1440万……据统计，从2009年搜狐视频2.5万元购买《大秦帝国》，到2017年腾讯视频8.1亿元拿下《如懿传》，视频网站花在版权购买上的费用，最高已经有了近400倍的增长。即便付费用户也有高速增长，但在如此巨额的版权费支出情况下，视频网站压力还是挺大的，对VIP会员也推送广告，或是这些网站的“无奈之举”，毕竟，V IP属于优质用户，更受广告主青睐，在广告主与VIP用户之间，显然视频网站选择了前者。

　　为了填补天价版权购买费用的坑，就要牺牲VIP用户的利益？这个道理是说不通的。所有付费用户都会认为，视频网站在显要位置标注的“VIP会员免广告”，已经构成了一种邀约与承诺，在后续服务中，视频网站必须遵守这一承诺，而不是变着花样把用户耍得团团转。

　　现在的视频网站之所以敢对付费用户玩小动作，在于他们在内容竞争上，的确有播出尺度与类型多样化的优势，其中不乏一些有话题性的优质作品。为了第一时间免广告连续收看这些作品，用户往往会对出其不意出现在眼前的广告选择忍耐。但这样的忍耐并非没有尽头的，一旦优质视频内容在播出平台上实现转移，或者视频网站不能够持续买进吸引眼球的作品，付费用户对“专属广告”的愤怒就会忍无可忍。

　　烧钱争版权、烧钱抢用户、烧钱拼自制剧，在赢得大量用户的同时，也带来了爆款剧动辄两三百亿的点击率造假、肆意插播广告、广告进剧情、山寨热点电影、劣质网剧占主流、互相盗版等问题。对比这些乱象，专属广告的出现，算是必然产物了，因为在这样一个无序、不讲规则的竞争环境下，只有无所不用其极，才能领先对手一个身位。在自身利益面前，用户的部分权益，成了牺牲品。

　　在这一轮来自用户的投诉潮之后，视频网站或会做出改变，取消面向付费用户的“专属推荐”，让用户心无旁骛地欣赏单纯的内容。即便如此，这也不是用户的胜利，而是视频网站出于挽回坏影响目的的一种自我保护。付费用户只会对自己关心的权益发出声讨，至于视频网站之间的恶性竞争与行业乱象，则只有他们自己主动进行纠正。说到底，呈现出更多优质作品，让付费用户感觉到“一分钱一分货”的收获感，才是视频网站最应该去努力的方向

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有