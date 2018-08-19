唯品会业绩显著：社交电商助“特卖”+“好货”回归

张弛

近日，唯品会公布2018年第二季度财务报告，报告显示，二季度唯品会净营收同比增长18.4％至207亿元，归属股东净利润同比增长76.4%至6.816亿元。这也是公司连续第23个季度实现盈利。

业绩持续刷新行业纪录的背后离不开唯品会“特卖”+“好货”战略的回归。无论是向社交电商转型，还是向金融、物流领域做深度布局，这都是唯品会夯实特卖生态的体现。

“商业的本质是持续提供用户想要的东西，为用户创造价值。”唯品会董事长兼首席执行官沈亚表示，“我们将继续保持正品特卖的品牌定位，把‘货’作为战略聚焦点，以货找人，强化唯品会作为特卖电商的核心能力。”

挖潜社交电商

一方面，利用旗下国内大规模、专业的电商买手天团，精选常规渠道难以触达的国内外品质好货；另一方面，通过与一线大牌深度合作、买断等方式，获取独家低价货源，从而用深度折扣与高性价比商品吸引消费者，再辅以完善的供应链与严格质检体系，唯品会实现了货品品质与价格的统一。

“‘货品’的把控能力直接决定电商企业的成长速度和在消费者中的影响力。”电商观察人士陈东直言，这种核心竞争力恰是唯品会快速成长的基石。

唯品会在推出主打优质、低价好货的“唯品快抢”，强化特卖基因的“最后疯抢”等栏目之余，更顺应社交电商的发展趋势，推出依托微信生态的云品仓、小程序等，为C端客群打造更丰富的社交场景。

业内认为，用户的消费体验在一定程度上取决于电商平台是否能输出立足于全产业链的连贯性解决方案。

基于此，唯品会日前又围绕B端社交电商分销模式推出唯品仓，将品牌库存优质货源和专业代购、中小型批发商连接在一起。

“唯品仓致力于一条龙服务解决品牌库存难题，不仅契合唯品会向社交电商转型的诉求，也是唯品会融合‘特卖+库存+社交’等核心元素进行的纵深探索与创新。”电子商务研究中心主任曹磊表示，挖潜社交电商，紧扣唯品会帮助顾客买到好东西，帮助品牌方解决库存问题的价值定位，有利于实现消费者、品牌方、电商平台的三方共赢。

据悉，唯品会二季度人均消费同比增长约12%；用户复购率为85%，高于去年同期的79%，复购客户订单占比为96%，高于去年同期的93%。

“对客户的强黏性是建立在电商平台对供应链、流量、消费者喜好、商品品类等强把控能力之上的。”华南某PE人士称，只有当老客户的重复购买率达到50%左右，才能维持B2C模式的正常运营，而唯品会远超出了这一基准线。

和腾讯、京东的战略合作也在二季度继续推进，唯品会京东旗舰店和微信钱包入口拉新效果显著，来自这些渠道的新客户数占本季度唯品会新客户总数的24％。

深化生态赋能

唯品会对于特卖生态的探索并不止于此。新零售业务离不开金融、物流等环节，产业资本向金融、物流等领域做多元化延伸也被业内视为是深化电商生态的惯常扩张路径。

唯品会金融与物流业务也在二季度持续推进。截至目前，唯品会拿下了融资租赁、商业保理、保险经纪、网络小贷、第三方支付、保险等牌照。主打“她经济”的唯品会金融业务同样立足于女性客群，开拓定制化服务、探索家庭金融市场。截至6月底，消费贷产品“唯品花”累计开通用户数接近2000万。数据显示，“6·16”大促期间开售24小时，使用“唯品花”支付的金额占比24.9%。

物流仓储方面，二季度唯品会自建物流交付了约99%的订单，高于上年同期的95%。随着东北物流中心正式开仓，唯品会已设立六大物流仓储中心，总面积超过290万平方米；在东京、首尔等地共有9个海外仓，合计仓储面积59000平方米，居各大跨境电商平台前列。今年6月，唯品会华北物流中心还上线了机器人全自动集货缓存系统，整个集货环节实现无人化作业，在物流科技的加持下极大提升用户消费体验。

业内认为，在物流、金融、跨境等领域埋头耕耘，长期来看能够拉动电商业务、提升客群质量，厚积薄发，为唯品会整体的发展助力。

“伴随金融、物流持续赋能唯品会特卖生态，唯品会在资本市场的价值也将得到更合理更充分的体现。”昊泽资本合伙人赫信指出。