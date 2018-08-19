京东最新财报：无界零售驱动营收增长

毫无疑问，消费已经成为中国经济当之无愧的“带头大哥”。来自国家统计局的数据显示，上半年，全国社会消费品零售总额达到18万亿元，同比增长9.4%；最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。

在为经济注入活力的同时，也昭示着消费市场的潜力巨大。对于企业来说，也很难以旧的商业逻辑和思维方式与之共舞。在中国零售市场，以阿里巴巴“新零售”和京东“无界零售”为首的两大阵营成为争夺这一关键市场的重要力量。

8月16日，京东集团发布2018财年第二季度财报，当季净收入1223亿元，同比增长31.2%，创下单季净收入的新高；这其中，来自于服务业务的净收入达到了118亿元，同比增长了51.0%；作为京东集团核心业务的京东商城，二季度的经营利润率达到了1.1%，较去年同期的0.8%有显著提升。值得注意的是，京东用于技术研发上的投入为27.81亿元，较去年同期大幅增长79.8%。

基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于普通股股东的持续经营业务净利润为4.781亿元（约7230万美元），相较于去年同期9.765亿元下滑近51%。此前一段时间，京东在营收高速增长的同时，牺牲短期盈利，在物流基础设施、技术研发，以及市场下沉等领域进行了大量的投入，这也在一定程度上影响到京东整体的盈利情况。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示：“我们看到越来越多的国内外企业，凭借京东先进的技术和零售基础设施，使其业务更上一层楼。未来，将继续优先推进技术创新，帮助合作伙伴增强自身实力，提高效率。科技创新将帮助京东实现‘零售即服务’战略，推动公司下一阶段的发展。”

截至2018年6月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.138亿，同比增长21.5%。二季度成交总额GMV为4374亿元，上年同期为3300亿元。

服务收入：成长速度高于主营业务

除了核心的零售业务之外，京东也披露了其他增长业务业绩的更多细节。其中服务收入仍然亮眼。财报显示，二季度净服务收入达到118亿元，同比增长了51.0%，成长速度高于主营业务。分析认为，一方面是由于广告增长的带动结果。因为广告业务具有很强的可持续增长前景，像亚马逊和阿里巴巴的广告营收利润率都已达到50%以上。

另一方面是物流服务。二季度报显示，来自于物流和其他服务收入同比大幅增长了151%。该业务虽然对利润率有影响，但是京东开始在物流商业化的尝试，能够增强京东未来盈利能力的预期。

截至2018年6月30日，京东在全国运营521个大型仓库，总面积约1160万平方米。凭借仓储物流网络，京东与众多合作伙伴的合作进入到了深水区。尤其伴随三、四线城市消费者购买力的提升，合作伙伴将借助已经覆盖乡镇市场和偏远地区的京东仓储物流网络，布局新兴市场进行渠道下沉。

截至2018年6月30日，京东第三方平台共有超过17万个签约商家。截至2018年6月30日，京东共有173904名正式员工。

618期间，京东物流送出的当日达和次日达的订单占比超过90%。第二季度，京东物流正式推出“京瞬达”时效产品体系，围绕本地生活即时配送场景进行了全面升级，将为用户带来海量京东自营商品和快速、精准、高质量的多维配送体验。用户在京东商城购买商品时，京东可以根据用户的收货地址进行自动识别，并匹配附近供货网点仓库发货，用户如选择带有“京瞬达”配送标识的商品，下单后根据地址匹配情况可享受从几分钟到几十分钟不等的送货上门服务。

截至2018年7月31日，京东的合资企业达达-京东到家已经同超过200家沃尔玛超市，500家永辉超市以及大量超市和杂货商店合作，为用户提供极速优质的一小时生鲜杂货快递服务。达达-京东到家是同城速递信息服务平台和零售赋能开放平台。

未来潜力：技术开放赋能

财报显示，二季度用于技术研发上的投入达到了27.81亿元，较去年同期的 15.46亿元大幅增长了79.8%。此前2017年四季度和2018年一季度分别增长了 74.5%和87.2%。

持续的技术研发投入，使得京东在人工智能、大数据以及云计算等核心技术研发，以及智能物流、智能供应链、售后服务等应用领域的效率，得到了大幅的提升。

在人工智能领域，京东推出了开放人工智能平台NeuHub，提供包括自然语言处理、语音识别、计算机视觉和机器学习等一系列人工智能服务，这也标志着京东在人工智能领域的研发开始从应用型向核心技术研发和输出方面发力。

在云计算领域，经过18个月的发展，京东云已进入国际知名咨询机构Forrester 评出的“卓越表现者”象限，与百度云、金山云、青云同属一个阵营。截至今年6月底，京东云平台上已拥有108项服务，积累了超过2500家企业级合作伙伴和33万注册用户。京东在云业务上试图从技术架构，以及利润方面实现突破。

除了物流基础设施的投入，京东在智能物流的硬件设施上的投入也在逐渐加大，目前已经构成了包括无人机、无人车、无人仓、无人重卡、自动驾驶大飞机、智能配送机器人等等无人科技的矩阵。

二季度中，受季节性因素的影响，京东“618”全球年中购物节实现了累计下单金额1592亿元，较上年同期增长33%。事实上，这是京东“无界零售基础设施”大规模落地的开始。从消费到物流再到供应链，京东的开放赋能实现了多终端的千人千面的商品推荐和购物体验。

以技术为核心的零售基础设施赋能，在提升京东集团运营效率的同时，也正在重塑京东集团和零售伙伴的关系。在618期间，7FRESH生鲜超市、京东-曲美时尚生活体验馆、京东之家、京东便利店，以及与步步高、沃尔玛等众多线下连锁品牌打造的科技门店等案例都极具意义。

举例来说，与曲美家居联手，针对门店进行数字化改造，在对接了京东供应链之后，门店不但可以在京东商城琳琅满目的产品库中遴选出与自身调性相符合的“网红”产品，提升客户的入店频次，还可以利用京东的面部识别技术和AR技术融入其门店科技当中，优化用户与品牌之间的交互体验。

此外，在与美赞臣的合作过程中，利用京东万家系统的组件化能力，将美赞臣的平台、资源、管理、营销等诸多环节进行技术化整合，帮助美赞臣快速打通了零售环节中的商品流、信息流、资金流，率先实现了线上和线下销售场景的融合。而在与雀巢的合作中，京东集团Y事业部为雀巢量身打造的智能供应链全链路控制塔正式上线，“供应链智慧导航仪”的研发成功，帮助雀巢实现了从商流到物流全面数据可视化。

也正是看好京东在零售基础设施上的技术优势，今年6月，谷歌与京东结成了广泛的战略合作伙伴关系，其中不仅包括谷歌对京东投资5.5亿美元现金，同时双方在全球多个地区探索合作开发零售解决方案，两家公司还将在人工智能、增强现实、虚拟现实和无人技术等领域探索技术合作机会。分析师认为，双方的合作将带来积极的影响。

京东预计，2018年第三季度净收入介于1045亿元至1090亿元之间，同比增长约为25%至30%之间。

(邓晓蕾/文)