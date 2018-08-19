Bernstein：今年加密货币交易所收入可能翻番

新浪美股讯 北京时间8月18日凌晨，说加密货币市场已死的报道可能真的是夸大其词了。

这是Sanford C。 Bernstein & Co。分析师们的观点。他们在一份名为《加密货币交易——下一个投资热门已经到来？》的报告中表示，尽管数字货币价格暴跌，但加密货币交易所今年的收入可能增加一倍多，达到40亿美元。

Christian Bolu等分析师写道，去年包括比特币在内的数字货币的买卖给主要加密货币交易所创造了18亿美元的手续费收入，是传统交易所收入的8%左右。这一估值仅计算了交易手续费。从具体类别来看，只有全球现金股票业务超过了加密货币交易。

“随着加密资产类别变得更加热门，机构需求逐渐增加，传统金融公司面临着大量的机遇，”分析师们写道，其中包括托管、资产管理和做市服务。

虽然从高盛到摩根大通的华尔街巨头已经涉足了这一新兴业务，但在监管不确定、价格震荡的背景下，传统金融行业对其态度谨慎。随着政府监管的加强，比特币从去年12月的高点累计下跌了大约67%。

Bernstein表示，除非华尔街更加积极地投入，否则这种谨慎的态度可能会令Coinbase Inc。——一家由传统银行、交易所和风投资本支持的美国交易所——最终获得“无懈可击的竞争地位”。他们估计，总部在旧金山的Coinbase将占据交易收入总额的大约50%。但他们表示，由于对监管和洗钱的担忧，传统金融不太可能在短期内涉足加密货币的现货交易。