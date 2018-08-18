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左晖发声明撇清“插手”我爱我家内部事情

左晖发声明撇清“插手”我爱我家内部事情
2018年08月18日 17:54 新京报
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　　左晖发声明撇清“插手”我爱我家内部事情，胡景晖回应：左晖两次联系谢勇要求管管我 |新京报财讯

　　侯润芳 赵昕

　　新京报快讯（记者侯润芳 实习生赵昕）近日，有关资本引发房租上涨一事引发公众关注。8月18日上午，我爱我家副总裁胡景晖宣布辞职，声称因为链家董事长左晖一个电话，其被我爱我家董事长兼CEO谢勇辞职了。今日下午，链家左晖发声明，希望我爱我家能够披露胡景晖离职的真实原因。对此，胡景晖回复新京报称，左晖两次联系谢勇要求管管胡景晖。

　　近期，量价齐升成为北京住房租赁市场的显著特点，“租赁机构提升房租”的话题也引发热议。8月17日，胡景晖在一场电话会议上表示，以自如、蛋壳公寓为代表的长租公寓运营商，为了扩大规模，以高于市场正常价格的20%到40%在争抢房源，人为抬高收房价格，这种行为扰乱了业主的心态，吊高了业主的胃口，让业主也开始要高价。而且这些长租公寓重装修、N+1出租模式加剧了租房价格上涨，长租公寓企业一味满足资本市场的胃口，现在发展严重跑偏了。

　　昨日，北京市住建委联合市银监局、市金融局、市税务局等部门紧急集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人，明确要求住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。

　　今日上午，我爱我家集团副总裁胡景晖在微信朋友圈宣布辞职，称辞职原因为“众所周知的原因”，公司将其切割。据胡景晖接受媒体采访原话，“因为左晖给谢勇打了个电话，说你能不能管一下胡景晖，如果你管不住胡景晖，链家将全面和我爱我家在舆论上开战。”

　　今日，链家有关人士向新京报转发了左晖的有关声明。声明显示，谢勇通过微信及电话联系左晖，沟通了三件事：不希望行业内 斗，希望公司高层保持及时的信息沟通；我爱我家不支持胡景晖对媒体的表达，且不赞成胡景晖的观点；不满意胡景晖一再有损上市公司形象的行为，在和我爱我家原董事长沟通胡景晖在我爱我家公司的工作安排。

　　“我表达的是，同意一起为行业发展努力，对我爱我家内部事情没有任何观点。”左晖在声明里称，尊重胡景晖，与谢勇见过一面，认识不足两个月，通过2通电话，均为谢勇主动联系。声明表示，希望谢勇能够澄清事实，并表达了对胡景晖的祝福。

　　对于左晖的声明，胡景晖回应新京报称，“不管左晖怎么说，谢勇因为左晖的电话找过我两次。第一次是三周前的周一，第二次是昨天中午。谢勇向我转述了和左晖的通话内容，这两次电话中，左晖都要求谢勇管管我，否则链家将在舆论上向我爱我家‘开战’。”

　　胡景晖表示，昨天下午，公司提出希望其休假。“公司和我谈了四个小时，要求我不再负责品牌方面、且不再对外发声。最后公司迫不及待地要发表‘切割’我的声明，既然如此，我自己发朋友圈吧。”胡景晖对于今日在朋友圈发布辞职声明解释。

　　此外，胡景晖表示，其将在房地产领域创业。“我和我爱我家签过协议，所以不会再做中介行业、也不会做长租公寓。”

胡景晖左晖谢勇
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