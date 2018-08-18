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西安破获盗窃虚拟货币案:3名黑客落网 涉案金额达6亿

西安破获盗窃虚拟货币案:3名黑客落网 涉案金额达6亿
2018年08月18日 14:49 新华社
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　　新华社西安8月18日电，记者日前从西安市公安局经开分局了解到，历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破，3名犯罪嫌疑人全部落网，初步查明该团伙所涉案件案值达6亿元。

　　2018年3月30日，西安市公安局经开分局接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值达上亿元。市公安局迅速成立专案组开展侦破工作。

　　经初步调查，犯罪嫌疑人通过高超的网络黑客技术，在受害人没有任何操作的情况下，远程控制盗取安全性较高的虚拟货币账户，而且几乎没有留下任何作案痕迹，在全国也属罕见案例。

　　专案组派出大量警力，奔赴全国多个省市，在国内多家知名互联网公司大力协助下，历经3个月，让嫌疑人周某浮出水面。随后，专案组围绕周某开展2个月调查工作，最终锁定了分别在北京、长春活动的崔某和张某2名同伙。8月15日，在湖南、长春、北京警方配合下，3个抓捕组同时展开行动，将3名犯罪嫌疑人全部抓获。

　　经审查，3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。目前，该案仍在进一步调查中。

　　（原题为《陕西西安破获一起网络黑客盗窃虚拟货币案 涉案金额达6亿元》）

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