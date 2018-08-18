亚马逊将推全国电视广告活动 全力出击音乐流媒体

新浪科技讯 北京时间8月18日下午消息，亚马逊正在音乐领域全力以赴。

这家全球最大的在线零售商将为其音乐流媒体服务推出首个全国性电视广告活动，其中包括来自爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）、肯卓克·拉玛（Kendrick Lamar）和皇后乐队的歌曲广告。这些广告为进军榜单、在线视频和广播，以及进军美国、英国和德国三大市场的更广泛举措的一部分。

随着公司的搭载了虚拟助手Alexa的Echo智能音箱日益普及，音乐一跃成为亚马逊的重要业务。公司表示，Alexa上请求最多的内容之一就是音乐，并且音乐的收听时间在过去一年中翻了一番。

流媒体财富

亚马逊音乐主管史蒂夫·布姆（Steve Boom）在采访中说，音乐服务帮助亚马逊的Echo和Alexa开辟出一片独有天地。近来，苹果、亚马逊和谷歌等运营有音乐服务的科技巨头纷纷瞄准了智能音箱销售这一最新战场。

“我们一直在不断努力，”布姆说，“我们已经成功让自己成为音乐服务领域的领导者，在这里，语音可以控制一切。”

难以衡量

亚马逊为证明其音乐服务的发展普及提供的指标少之又少，并且公司也不愿透露其在当前推广活动中的预算金额。

但是公司确实曾说过，数以千万计的用户正在使用公司的两大音乐服务。Amazon Music（亚马逊音乐）包含在Amazon Prime的会员中，提供拥有200万首歌曲的曲库以及有限的新歌发行。Amazon Music Unlimited（亚马逊音乐高级）包含数千万首歌曲，并按月收费。

亚马逊在过去一年里，已经在超过35个国家推出音乐服务，并聘请由前行业高管和风尚创造者组成的团队来编制播放列表、获得独家专辑并开发新的日常功能如“每日之歌”等。

公司称，自己的目标消费者不同于苹果或Spotify。亚马逊购物者的平均年龄稍偏大，对嘻哈和R&B的关注度也比较少。亚马逊用户更偏好爵士乐、乡村音乐或适合他们孩子的音乐。

追赶Spotify

在很多行业，光是听到亚马逊的一点点风声就会引起股价震荡。亚马逊的市值仅次于全球第一的苹果之后。公司也是云服务的重要供应商，在从杂货到电影到医疗健康的各个领域，都是一个越来越大的威胁。

而在音乐行业，亚马逊稍显落后，并正奋起直追。虽然亚马逊也是一个主要的在线音乐零售商，但跟另外两个行业领导者Spotify和苹果相比，规模仍相对不够。

Spotify上有8000万付费用户，苹果紧随其后。

版权协商

三年来，这些付费服务的发展大大促进了音乐行业的销售量，为唱片行业带来了巨大红利。唱片公司正试图与亚马逊、YouTube和Pandora Media等合作来对抗Spotify和苹果。假如新的参与者可以获得足够多的消费者，那么Spotify和苹果将失去版权协商的优势。

上述所有这些服务都提供数百万首点播歌曲，也有自定义播放列表。

但亚马逊认为，其将脱颖而出。因为公司的服务是为音箱用户定制而非耳机用户。用户可以直接要求Alexa将一首歌添加到播放列表，或者请求播放他们较长时间未听过的歌曲。主要唱片公司正打算让亚马逊以每月3.99美元的价格提供低价、且仅限音箱的服务。竞争对手的定价则为9.99美元。(图尔)