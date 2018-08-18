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直击|马云在阿里接见马来西亚总理 受启发开始创业

直击|马云在阿里接见马来西亚总理 受启发开始创业
2018年08月18日 12:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月18日午间消息，今天上午，93岁的马来西亚总理马哈蒂尔到访阿里巴巴杭州总部。马云表示，20多年前正式受到总理启发才开始阿里的创业之旅。

　　早在6月18日，第一次与马云交流时，马哈蒂尔就表示，希望实地了解中国互联网与全球化发展进程，还要去杭州感受移动支付。今天，他在阿里巴巴逗留了近两个小时，观看了阿里在普惠金融、智慧物流、人工智能等领域的最新技术。

　　马云对马哈蒂尔表示，20多年前，正是受到总理提出的多媒体超级走廊启发，他开始了阿里巴巴的创业。如今，阿里巴巴已经成为全球知名科技公司，阿里应该将科技与世界分享，用技术来普惠全球的年轻人和小企业，这是阿里巴巴走向全球的第一个想法。

　　马云说，阿里巴巴关注三个关键技术：用于金融方面的区块链，区块链和互联网在未来20年将重构世界金融系统；人工智能；以及IOT物联网，未来所有通电的设备都会变成智能设备。

　　访问中，马哈蒂尔重申了对阿里巴巴和马来西亚共建数字自由贸易区的支持。这是eWTP在海外的首个数字中枢，也是东南亚第一个以电子商务、云计算大数据、智慧物流和普惠金融为核心驱动力的超级枢纽，将服务马来西亚和东南亚的百万中小企业。（韩大鹏）

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