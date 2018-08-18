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直击|我爱我家胡景晖辞职 曾炮轰长租公寓比P2P严重

直击|我爱我家胡景晖辞职 曾炮轰长租公寓比P2P严重
2018年08月18日 12:45 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月18日午间消息，我爱我家研究院院长、副总裁胡景晖此前曾公开炮轰长租公寓是推高房租的主要原因之一，而今日他在朋友圈称，即日起辞去在我爱我家集团的所有职务。

　　近日网上有房东发帖子称，“自家房子要出租，在天通苑，120平方米三居，心理预期是7500（元/月）很不错了。来了自如和蛋壳两帮人，自如报价提高到9500，蛋壳急了，说，要比自如高300元，最后几轮过后蛋壳给到10800每月。”

　　该帖子引发媒体和网友热议。而胡景晖在接受媒体采访时表示，除了供给、需求、季节的因素外，资本大幅度进入长租公寓也是推高价格的主要原因之一。他称，像自如、蛋壳等长租公寓运营商以高出市场价20％-40%的价格争抢房源的行为是严重违背市场规律的。胡景晖还预言，如果市场上各大机构仍然像不理性地发展下去，今明两年将会成为大批长租公寓死亡之年。一旦大规模的长租公寓资金链出现断裂，将会出现业主驱赶承租人的情况，几百上千万人将无家可归，后果比P2P爆雷更为严重。

　　8月17日晚间，北京市住房和城乡建设委员会官网发布消息称，针对近期媒体关于个别住房租赁企业哄抬租金抢占房源的报道，已联合市银监局、市金融局、市税务局等部门于8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。

　　值得注意的是，自如为链家旗下长租公寓平台，而相寓为我爱我家集团旗下。

　　今日，胡景晖在朋友圈称，因为众所周知的原因，自己即日起辞去在我爱我家集团（SZ000560）的所有职务。对于离职的具体原因，胡景晖在接受媒体采访时称“因为左晖（链家董事长）给谢勇（我爱我家集团董事长兼CEO）打了个电话，说你能不能管一下胡景晖，如果你管不住胡景晖，链家将全面和我爱我家在舆论上开战”。(张俊)

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