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Uber拟2018年底前再进军东非 推低成本服务

Uber拟2018年底前再进军东非 推低成本服务
2018年08月18日 11:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月17日中午消息，全球共享乘车公司Uber本周五表示，公司正在考虑于2018年底之前再进军两个东非国家，重点在于推出低成本服务，比如类似于肯尼亚的Chap Chap。

　　肯尼亚是东非人均最富裕的国家，也是Uber在撒哈拉以南非洲的第二大市场。Uber在当地的竞争对手有爱沙尼亚打车公司Taxify和位于肯尼亚首都内罗毕的Mondo Ride与Little。

　　Uber率先在内罗毕试行了低成本快速出行服务Chap Chap，使用300辆小型全新铃木奥拓替代Uber应用中的普通汽车。目前，内罗毕已有400多辆Chap Chap（在斯瓦希里语中意思为“更快”）穿梭于城市道路。

　　“我们非常重视Chap Chap。”Uber的东非总经理卢瓦克·阿马多（Loic Amado）在接受采访时说，并称该服务“迄今为止已取得巨大成功”。

　　奥拓汽车比Uber司机使用的普通汽车更加省油的特点使得更低的打车价格成为可能。

　　阿马多说，低成本服务的普及促使Uber考虑在2018年之前继续向该地区其他两个国家扩张，但拒绝提供更多细节。

　　3月份，Uber已经扩大了其低成本服务，包括在乌干达首都的摩托车服务和坦桑尼亚首都的人力车服务。

　　“你可以让更多人口接触到你的技术，之后再添加其他产品如UberX或其他更高级产品就会容易许多。”阿马多说。

　　公司称，在东非地区目前月活跃乘客为311000人次，活跃司机有9000多位。公司目前在肯尼亚的四个城市以及邻国坦桑尼亚和乌干达开展业务。

　　为了解决用户的安全顾虑，阿马多还表示，Uber在坎帕拉和内罗毕为uberBoda推出了乘客保险。

　　另外，Uber于5月份在肯尼亚首都内罗毕推出UberEats，以实现差异化。目前，该服务已经与100家餐厅建立合作关系。(图尔)

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