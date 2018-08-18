路透社：美国政府要求FB配合调查Messenger语音对话

新浪科技讯 北京时间8月18日上午消息，三名知情人士透露，美国政府正试图迫使Facebook打破其热门应用Messenger上的加密，以便执法部门在一项刑事调查中监听嫌疑人语音对话，此事重新引发企业是否可以被迫改变其产品以实现监控的问题。

案件没有公开文件可参考，但三名知情人士告诉路透社，Facebook正在就此事与美国司法部门提出的要求进行交涉。

Messenger一案的法官在周二听取了政府提议，后者认为Facebook拒绝执行监听调查的行为为藐视法庭，知情人士透露说。

Facebook和司法部均拒绝予以置评。

据悉，Messenger的问题发生在加州弗雷斯诺市，是为MS-13团伙调查的一部分。

法官将如何裁决以及裁决结果可能带来的影响尚不明朗。一些法律专家认为，若政府在Facebook Messenger一案中胜出，则可能会出现类似的争论以要求公司重写其他热门加密应用如Signal和WhatsApp等，这些应用均包括语音和文本通讯功能。

执法机构要求技术供应商重写软件以获取和提交未加密数据将对自视为个人隐私保护者的企业带来重大影响。2016年联邦调查局与苹果针对访问嫌疑人iPhone一事也发生过类似的法律斗争。

语音对话窃听

在苹果一案中，苹果辩称政府无权强迫其开发软件以破解手机，因为这违反了第一修正案的言论自由和表达权。政府随后在调查人员获得其他合同商的帮助破解手机后便放弃了诉讼。

苹果一案中，FBI仅要求在调查过程中破解一部iPhone。在Messenger一案中，与之不同的是，检察官要求在Messenger上持续监听个人语音对话。

Facebook在法庭上辩称，Messenger语音电话为端到端加密，意味着仅对话双方可以收听到对话。

普通的Facebook短信、Gmail和其他服务都在传输过程中经由服务供应商为广告投放或其他原因而解谜，从而法庭命令可以拦截下信息。

而端到端加密通讯则直接从一个用户传输到另一个用户，从而不会泄露任何服务供应商可获悉的内容。

Facebook称，公司只能重写所有用户依赖代码以删除加密或黑入政府当前目标账户来遵从政府的要求。

法律专家对政府是否可以迫使Facebook遵守其要求的看法存在分歧。

前法官兼联邦检察官斯蒂芬·拉尔森（Stephen Larson）表示，政府在寻求获得手机对话时必须符合较高的法律标准，比如证明没有其他方法可以获得该证据。

但是，美国宪法同时也允许合理调查，拉尔森补充说，如果这些标准符合要求，那么公司必须予以配合。

华盛顿特区联邦上诉法院在2006年裁决，强制电话公司配合警方窃听调查的法律也适用于一些大型互联网电话服务供应商，包括服务于家庭的有线和其他宽带运营商。网络电话支持在线语音呼叫而非传统的电路信号传输。

但是，若游戏或其他互联网服务未紧密集成现有的电话基础设施，比如Google Hangouts、Signal和Facebook Messenger等，联邦监管机构并未曾试图扩大窃听法律以将其纳入约束范围，斯坦福大学法学院互联网与社会中心的隐私主任阿尔·吉达里（Al Gidari）说。他还补充：“消息平台未包含在其中。”(图尔)