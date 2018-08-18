美团点评、快手A站、滴滴快的 科技圈CP七夕怎么过？

作者：张超

七夕，一个甜蜜四溢、“狗粮”满满的日子。放眼科技圈，近两年“脱单”的公司也是一抓一把，他们今年的七夕“日子”过的如何呢？不妨一起围观一下。

美团点评：即将迎来香港IPO的高光时刻

“牵手”三年，美团点评终于踏上赴港上市征程，即将开启新篇章。

8月16日，路透社旗下IFR消息称，美团点评计划下周进行上市聆讯，最快本月开始上市前推介，目标集资最少40亿美元（约312亿港元），低于6月份传出的60亿美元（468亿港元），美银美林、高盛及摩根士丹利为联席保荐人。

按照40亿美元的融资金额统计，美团很可能成为今年港股集资额仅次于中国铁塔和小米，排名第三大的新股。

2015年10月8日，大众点评与美团网联合发布声明，正式宣布达成战略合作，双方已共同成立一家新公司。虽然当时宣布的是，新公司实施Co-CEO制度，美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长，两家公司在人员架构上保持不变，并将保留各自的品牌和业务独立运营。但很快，张涛就宣布不再担任CEO，美团点评正式开启了“王兴时代”。

始于团购，不止于团购。过去几年，美团点评已经逐渐将触角伸及互联网外卖、在线旅游、生鲜电商、网约车、共享单车等多个本地生活服务领域，逐渐发展成为中国互联网版图上不可忽视的力量，更彰显出了其巨大的野心。

对于美团点评来说，今年的七夕极可能是他们以“未上市公司”身份度过的最后一个七夕。

美丽说、蘑菇街：被曝交IPO申请

作为中国最大的女性媒体与时尚消费集团，美丽联合集团自然不会放过七夕这个节日。美丽说官微一早就开始为七夕造势，并打出“恩爱是你们的，狗粮是美姐的”这一祝福。

然而，对于美丽联合集团而言，当下最大的喜事可能就是即将IPO了。5月9日，路透社援引知情人士消息称，美丽联合集团将于今年下半年赴美国进行IPO，计划融资5亿美元。7月，美丽联合集团又被曝出已向美国证券交易委员会（SEC）递交上市招股书。上市倒计时正式开启。

2016年1月，蘑菇街和美丽说两个欢喜冤家，宣布以换股形式完成合并，并成立新公司，估值30亿美元。同年6月，美丽说、蘑菇街、淘世界正式对外宣布成立新的“美丽联合集团”，业务覆盖时尚消费的多个领域。

去年以来，美丽联合集团旗下的蘑菇街备受外界关注。有消息称，2017年，蘑菇街曾利用微信小程序创下一个半月疯狂吸粉300万的记录，截至2017年双十一结束，蘑菇街的小程序安装用户已经突破八千万。美丽联合集团也逐渐发展成为了中国电商“第四极”。

七夕前夕，美丽联合集团被曝出的“狗粮”——IPO上市消息，也确实分量十足。

58同城、赶集网：喜提“利好财报”

“结婚”三年多的58同城和赶集网虽然仍会遇到一些“麻烦”，但还是把公司经营得有声有色，逐渐实现扭亏为盈。

8月16日，58同城披露了2018财年第二季度财务报告。本财季，58同城营收34亿人民币，同比增长32%，超过此前指引上限；净利润6.853亿人民币，同比增长27.1%。

“58集团本季度招聘版块持续快速增长，涨速超过中国其他大部分线上招聘平台。虽然房地产市场政策持续收紧以及中国的房地产市场（尤其一二线城市）的整体交易量增速放缓，但是我们的房产版块依旧保持着超预期的强劲增长。”58同城董事长兼CEO姚劲波表示。

如此亮眼的业绩，也难怪姚劲波对58同城在房地产领域的竞争底气十足。

早在2015年4月17日，58同城发布公告，正式将赶集网“收入囊中”。公告称，公司战略入股分类信息网站赶集网，根据最终协议，58同城将以3400万份普通股（合1700万份ADS）及4.122亿美元现金获得赶集网完全稀释后43.2%的股份。

近两年，58同城一直在稳步上升，营收持续上涨，如今市值近百亿美元。利好财报的发布，想必也让58同城这个七夕过得更加不错。

快手、A站：正式“领证”

在“试婚”两个月后，快手与A站终于正式“领证”。

企查查信息显示，近日，北京快手科技有限公司的法定代表人已由CEO彭小春更换为银鑫。

而A站运营主体广州弹幕网络有限公司的法定代表人也由CEO刘炎焱变更为银鑫，与快手一致。

此前，屡屡因为资金问题遭受困难的A站被曝出多个“接盘侠”，但在今年6月5日，快手挤退了众多竞争对手，宣布全资收购A站，并表示未来A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。快手会在资金、资源、技术等方面给予支持。至此，快手和A站成为“一家人”。

“嫁”给快手的A站也可以说是“妻凭夫贵”，不仅能够缓解资金危机，未来还可能市值大增。财经网曾报道，快手已经启动IPO辅导，预计最快于2018年下半年在香港上市。

两家的第一个七夕，快手与A站“领证”，不知道下一个七夕将会有什么新故事。

运满满、货车帮：估值或达100亿美元

被称为“货运版滴滴”的满帮集团在这个七夕前爆出寻求新一轮融资的消息，另外，其或已跻身100亿美元估值的独角兽行列。

8月9日，《华尔街日报》援引知情人士消息称，中国车货匹配信息平台满帮集团正寻求在新一轮10亿美元的融资，本轮投资者包括软银集团股份有限公司和Alphabet Inc. (GOOG)。上述知情人士还表示，最新一轮融资对满帮集团的估值将达到100亿美元。

此时距离满帮集团成立仅半年时间，估值却是成立时的5倍。

2017年11月，江苏满运软件科技有限公司（运满满）与贵阳货车帮科技有限公司（货车帮）联合宣布战略合并，双方将共同成立一家新的集团公司。由天使投资人王刚担任集团公司的董事长兼CEO，运满满CEO张晖和货车帮CEO罗鹏兼任集团联席总裁。有媒体援引知情人士说法称，合并后的公司估值超过20亿美元。

目前，满帮正在大力发展货车车后服务，通过覆盖柴油、ETC、新车、金融、保险、园区等服务领域，为货车司机提供一站式服务。

今年5月，满帮集团还被曝出有兴趣赴港上市。一旦此轮融资成功，身价大涨的满帮集团距离IPO就更近一步了。

滴滴、快的：忙到“焦头烂额”

有人欢喜有人忧，即使不是“单身狗”，滴滴的这个七夕也可能高兴不起来。

近日，福建省福州市马尾区人民检察院对一起滴滴司机交通肇事案提起公诉。案件的起因是，司机因不熟悉路低头查看手机导航，导致发生交通事故，车上一人死亡，一人重伤，两人轻伤。

与此同时，滴滴司机使用外挂软件“让车费翻倍”事件也让滴滴很头疼。8月16日，腾讯《一线》消息称，滴滴又关闭了一款此类作弊软件，并对作弊行为迅速进行严厉打击。

从2015年2月滴滴快的宣布合并起，滴滴就强势崛起，之后更是接手了Uber中国区业务，逐渐成长为网约车市场的绝对霸主。

然而，幸福生活还没有享受太久，滴滴就遇到了一位劲敌——美团。后者不仅杀入滴滴腹地，开展网约车业务，还收购了摩拜单车，对滴滴全面“开战”。

如今，滴滴不仅要应付来自美团的挑战，还可能正忙着筹备IPO事宜。此前，《香港经济日报》报道，滴滴出行最快下半年启动上市，已初步决定落户中国香港。不过，7月13日有媒体报道，滴滴可能会放慢融资计划，并可能考虑在明年下半年进行IPO。

目前，忙着分拆业务、应对麻烦的滴滴怕是难有空闲再庆祝七夕了。

拼多多、拼好货：喜忧参半

没心情的并不只有滴滴一家，对于拼多多和拼好货而言，这个七夕也是“喜忧参半”的。

7月26日，拼多多以PDD为股票代码正式在纳斯达克上市，并在上海和纽约两地同时敲钟。拼多多也刷新了中国互联网企业迄今最快上市纪录，从2015年9月上线到登陆纳斯达克，用时2年11个月。

随后，“无证驾驶”3年多的拼多多或将拿下支付牌照的消息也逐渐传开。

收获了无数赞美的拼多多，也经受了无尽的质疑。与拼多多上市消息共同而来的，还有其平台上的假货问题。

8月1日，国家市场监督管理总局网监司发文称，高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者。与此同时，拼多多股价也一路下滑，跌破发行价，目前略高于19美元/股的发行价，报19.04美元。

2016年9月，“拼好货”与“拼多多”宣布正式合并。根据协议，合并后拼多多从寻梦游戏完全独立出来并入拼好货，不过两个品牌将保持独立性，App端、微信商城继续独立运营。原拼好货CEO黄峥则担任新公司的董事长兼CEO。

拼多多抓住移动社交的红利，硬是从阿里、京东的侧身“杀”出了一条路。即便如今已成功上市，但在其面前的路仍然满布荆棘。