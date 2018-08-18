自如蛋壳等被约谈 明确要求不得哄抬租金抢占房源

央广网北京8月18日消息（记者张明浩）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，有媒体记者近日报道北京地区“中介抢房大战”，某房东出租房屋，租金却遭遇中介3次抬价……一时间，公众舆论频频质疑资本运作是否助推租金快速上涨。针对这一情况，北京市住建委昨天（17日）联合有关部门集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人，明确要求不得哄抬租金抢占房源。

根据贝壳研究院的数据显示，今年7月份北京租赁市场单平米月租金为91.5元，环比上涨2.2%。在租金变动方面，东城区和顺义区租金的涨幅最大，环比涨幅分别为10.5%和10.7%。面对有关报道的质疑，链家方面公关负责人昨晚回应中国之声表示，报道传闻不实，自如不存在参与市场不良竞争、哄抬房价行为。

浙报传媒地产研究院院长丁建刚分析，近期北京租金上涨和近两年房价上涨带来的滞后性影响有关。

丁建刚：尽管房价在一线城市，特别是北京、上海基本上被压住了，但是这个租金和房价的关系通常是房价上涨了之后一段时间再传导到租金。只要这个市场它是一个充分市场化的市场，就不必过于担心被资本垄断。在租赁市场上，实际上资本有再大的力量也不可能垄断的，因为房源是分散在个人手中的，它会有各种各样的渠道。

针对个别住房租赁企业哄抬租金抢占房源的报道，北京市住建委昨天联合市银监局、市金融局、市税务局等部门集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人，要求住房租赁企业不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。