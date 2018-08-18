新浪科技> 互联网 > 正文

厂商抢滩折叠手机:柔性屏已就位 量产仍需产业链配合

厂商抢滩折叠手机:柔性屏已就位 量产仍需产业链配合
2018年08月18日 09:52 央广网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　央广网北京8月17日消息（记者佟亚涛）据经济之声《天下财经》报道，华为、三星等手机厂商透露，将推出可折叠屏幕手机。国内显示屏幕供应商京东方透露，柔性屏生产线进展良好，不过折叠手机出现仍然需要全产业链配合。

　　各大厂商抢滩折叠手机

　　手机可折叠、可弯曲，甚至变成手环带在手腕上，人们对于折叠手机的期待，正在变成现实。三星上周宣布，正在研发可折叠屏幕手机，并暗示“不会让各界等太久”；苹果也考虑为iPhone配备可折叠柔性屏；华为此前也传出将和京东方合作，今年年底推出可折叠屏幕手机。

　　分析认为，当下，可折叠屏幕是全面屏之后，手机厂商在屏幕技术上的发力点。京东方集团高级副总裁张宇说，未来，折叠手机可能会带来革命性的变化。“笔记本电脑、手机、平板可能三者合成一个，出差的时候只用带一个手机就行。”

　　可以说，谁先推出折叠屏幕手机，谁就有可能在市场上占领先机。而市场调研机构IDC最新数据显示，今年二季度，三星、华为、苹果分别位列全球智能手机出货量的前三位。这也让几家手机厂商争相做第一个“吃螃蟹”的人。

　　柔性屏明年初有望满产 但手机量产难度不小

　　而对于折叠手机来说，屏幕是制约手机折叠的最大因素。张宇透露，公司柔性屏生产线进展良好，明年初有望满产。言下之意，在折叠手机的生产中，屏幕已经“就位”。

　　出于商业机密，张宇并没有透露合作厂商相关信息，甚至连柔性屏的出货量都予以保密。不过他也表示，折叠手机量产的难度并不小：“如果只是折叠还容易一点，电池等还可以安装在手机的一侧。如果是全柔，那就不单单是屏的问题，整个产业链上都需要去配合。”

　　京东方将业务从B端扩展到C端

　　显示无处不在，屏幕被认为是物联网的基础之一。除了手机屏幕外，京东方还推出了尽可能还原油画、照片画质的数字艺术物联网解决方案——BOE画屏，面向无人超市的实时显示商品价格变化和库存的电子标签，以及无创血液监测、无创血糖监测等智慧健康端口设备。

　　张宇介绍，未来京东方将围绕显示和传感器件、智慧系统、健康服务等三大核心事业开展业务，从硬件拓展到系统软件，从B端拓展到面向消费者的C端。

　　他说，显示屏会成为物联时代的一个端口，人机交互、人人交互，甚至机器与机器的交互，显示屏是一个躲不开的终端产品，只不过是对物或者对人，根据市场需要，这种技术的延展性是可以做到的。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有