厂商抢滩折叠手机:柔性屏已就位 量产仍需产业链配合

央广网北京8月17日消息（记者佟亚涛）据经济之声《天下财经》报道，华为、三星等手机厂商透露，将推出可折叠屏幕手机。国内显示屏幕供应商京东方透露，柔性屏生产线进展良好，不过折叠手机出现仍然需要全产业链配合。

各大厂商抢滩折叠手机

手机可折叠、可弯曲，甚至变成手环带在手腕上，人们对于折叠手机的期待，正在变成现实。三星上周宣布，正在研发可折叠屏幕手机，并暗示“不会让各界等太久”；苹果也考虑为iPhone配备可折叠柔性屏；华为此前也传出将和京东方合作，今年年底推出可折叠屏幕手机。

分析认为，当下，可折叠屏幕是全面屏之后，手机厂商在屏幕技术上的发力点。京东方集团高级副总裁张宇说，未来，折叠手机可能会带来革命性的变化。“笔记本电脑、手机、平板可能三者合成一个，出差的时候只用带一个手机就行。”

可以说，谁先推出折叠屏幕手机，谁就有可能在市场上占领先机。而市场调研机构IDC最新数据显示，今年二季度，三星、华为、苹果分别位列全球智能手机出货量的前三位。这也让几家手机厂商争相做第一个“吃螃蟹”的人。

柔性屏明年初有望满产 但手机量产难度不小

而对于折叠手机来说，屏幕是制约手机折叠的最大因素。张宇透露，公司柔性屏生产线进展良好，明年初有望满产。言下之意，在折叠手机的生产中，屏幕已经“就位”。

出于商业机密，张宇并没有透露合作厂商相关信息，甚至连柔性屏的出货量都予以保密。不过他也表示，折叠手机量产的难度并不小：“如果只是折叠还容易一点，电池等还可以安装在手机的一侧。如果是全柔，那就不单单是屏的问题，整个产业链上都需要去配合。”

京东方将业务从B端扩展到C端

显示无处不在，屏幕被认为是物联网的基础之一。除了手机屏幕外，京东方还推出了尽可能还原油画、照片画质的数字艺术物联网解决方案——BOE画屏，面向无人超市的实时显示商品价格变化和库存的电子标签，以及无创血液监测、无创血糖监测等智慧健康端口设备。

张宇介绍，未来京东方将围绕显示和传感器件、智慧系统、健康服务等三大核心事业开展业务，从硬件拓展到系统软件，从B端拓展到面向消费者的C端。

他说，显示屏会成为物联时代的一个端口，人机交互、人人交互，甚至机器与机器的交互，显示屏是一个躲不开的终端产品，只不过是对物或者对人，根据市场需要，这种技术的延展性是可以做到的。