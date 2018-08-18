美国住房部门起诉Facebook发布违法房产广告

新浪科技讯 北京时间8月18日上午消息，美国住房和城市发展部周五指控称，Facebook违反了《住房公平法》。

该部门周五正式提起对Facebook的诉讼，称Facebook允许房东和房产卖家利用Facebook的精准广告，以种族、性别、宗教、是否残疾和其他特征歧视潜在买家和租户。

负责住房公平和平等机会的助理部长安娜·玛利亚·法里亚斯（Anna Maria Farias）表示：“当Facebook利用其收集的大量个人数据来帮助广告主进行歧视时，就相当于把门甩在某人脸上。”

Facebook发表声明对指控做出回应。该公司表示，“Facebook不存在歧视，这在我们的政策中是严格禁止的。过去一年，我们加强了我们的系统，进一步防止滥用。我们将继续与住房和城市发展部合作，解决他们的关切”。

联邦《住房公平法》禁止房屋租赁和销售广告“基于种族、肤色、宗教、性别、是否残疾、家庭状况或来自什么国家”进行歧视。

住房与城市发展部在起诉书中概述了房东或卖家利用Facebook广告来进行歧视的几种方式。例如他们可以决定，只向男性用户展示广告，或者确保他们的广告不出现在对“无障碍”话题感兴趣的用户消息流中。

此前，美国住房公平联盟在针对Facebook的联邦诉讼中也提出了同样的理由。这起诉讼于3月份在纽约市提起，称Facebook的广告工具允许营销人员将女性和有孩子的家庭排除在某些房产广告之外。

提起该诉讼的律师之一戴安·胡克（Diane Houk）表示，周五的起诉是“住房和城市发展部在执行《住房公平法》过程中迈出的重要一步”。

住房和城市发展部及美国纽约南区检察官也提交文件，支持住房维权人士的诉讼。在向法庭提交的声明中，他们驳斥了Facebook的观点，即该公司应当受到《通信正当法》的保护，该法案限制了网站运营者的责任。

政府部门认为，Facebook在这种情况下应该被归类为互联网内容提供商，因此必须遵守《住房公平法》。

Facebook表示，将在法庭上对该声明做出回应。(维金)