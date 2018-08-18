Uber拟6400万美元在巴西设研究中心 提高用户安全性

新浪科技讯 北京时间8月18日上午消息，共享乘车公司Uber周五称，公司计划在巴西建造一个价值2.5亿黑奥（约6400万美元）的中心，开发技术以提高其乘客和司机的安全，包括让司机接受现金——这是在公司快速扩张的拉丁美洲的一种关键支付方式。

Uber的产品安全总监萨钦·坎塞尔（Sachin Kansal）在接受采访时称，未来五年内的投资将在圣保罗成立一个具有150多名技术专家的办事处。该开发中心，也是Uber在拉丁美洲的第一个开发中心，将于2018年底开放。

公司高管称，巴西是Uber仅次于美国的第二大国家市场，去年乘车次数达10亿次，并且具有盈利能力。然而，以现金作为乘车支付方式而非单纯依靠信用卡和借记卡的必要性也带来了安全挑战。

掌舵已有一年多的首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）曾说安全是Uber的重中之重。

虽然在美国和其他发达市场，安全顾虑主要在于乘客方面，但在新兴市场上，乘客和司机均十分容易面临危险，因为司机在接受现金的时候很可能成为被攻击的目标。“现金对我们来说十分重要，”坎塞尔说，“有很大一部分人没有信用卡，又有很多人亟需便捷可靠的交通。”

他说，新的工具有助于确认没有信用卡的用户身份。去年一系列袭击发生后，Uber已经提出一种方法，要求巴西乘客在用现金支付时提供类似于社会保障号的证明。

坎塞尔表示，Uber也在使用机器学习来阻止其认为有风险的出行，但拒绝透露系统目前为止阻止的出行数量。

Uber还允许司机和乘客与联系人实时共享他们的位置。坎塞尔说：“激活该功能的Uber用户百分比为较高的单位数字，全球你范围内使用该功能的司机数量多于乘客数量，而且在拉丁美洲这种差异尤为明显。”(图尔)