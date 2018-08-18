谷歌 Goggles寿终正寝 以Google Lens取而代之

来源：cnBeta

Google Goggles于2009年推出，这是谷歌将视觉世界视为互联网可搜索野心的早期例证。时代已经发生了变化，随着今年推出更快，更光滑，更具深度学习的谷歌镜头（Google Lens），现在是时候把Google Goggles拿走了。

Android police网站发现，Google Goggles本周已经寿终正寝，如果你加载Google Goggles应用程序，现在你被引导到一个登陆页面，指示你下载谷歌镜头（Google Lens）（如果你有一个兼容的手机）或谷歌照片（其中也有一些相同的图像识别功能）。

根据今年早些时候的一份报道，在用户失去兴趣后，到2012年，Goggles的开发“或多或少地”关闭了。但是从那时起人工智能的进步极大地提高了我们识别照片中物体的能力（原始的Goggles应用程序只识别了着名的艺术品，地标和一些消费品），而Lens绝对是一种更令人满意的用户体验。

从长远来看谷歌镜头（Google Lens）是否会引起人们的兴趣还有待观察。视觉搜索在它工作时肯定是有用的，它也可能更适合集成到其他服务中，而不是在手机上推出的独立应用程序。