谷歌在Play商店当中封杀加密货币采矿应用程序

来源：cnBeta

谷歌最近宣布了计划在Play商店中限制加密货币采矿应用程序的分发。谷歌上个月更新其开发者政策，不允许在设备上挖掘加密货币的应用程序存在于谷歌Play当中，但是允许远程管理加密货币挖掘的应用程序。

但这并不能阻止开发人员将智能手机挖掘软件推向Play商店，其中一个例子是JSEcoin，这是一家英国区块链创业公司，致力于基于浏览器的采矿解决方案，作为广告渠道的替代流。本周早些时候，该公司宣布成功将其移动应用程序推广到Play商店。

除此之外，该应用程序还具有远程管理采矿工作的功能，或者如果用户愿意，可以直接在移动设备上挖掘加密货币。即使后者的功能违反谷歌的新政策，搜索引擎巨头也批准该应用程序在Play商店当中上市。

我们联系了JSEcoin联合创始人兼首席技术官John Sim，询问他该应用程序是否确实直接在移动设备上进行挖掘。John Sim表示，这种说法是正确的，他们还向谷歌支持团队寻求确认是否允许用户通过官方应用程序挖掘加密货币。

我们还要求Google澄清其新的加密货币采矿政策是如何实施的。 谷歌对此表示，谷歌会根据当前的最佳做法定期更新开发者政策，以便为Google Play上的开发者和消费者保持安全和积极的体验。但是在谷歌做出澄清片刻之后，JSEcoin应用程序已经无法在Google Play上找到。