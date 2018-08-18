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参议员要求FB、Twitter、谷歌阻止3D打印的枪支蓝图

参议员要求FB、Twitter、谷歌阻止3D打印的枪支蓝图
2018年08月18日 08:00 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　立法者要求科技行业的重量级人物禁止在线发布3D打印枪支设计。五位民主党参议员周二致信TwitterFacebook微软，Craigslist，谷歌，Reddit和雅虎，要求两家公司在其平台上封锁3D打印枪的蓝图。

　　他们很担心，因为任何拥有电脑的人都可以下载枪支部件的设计文件并使用3D打印机来制造它们，结果有两个：当局没有这些枪的记录，而且印刷中使用的材料可能会让安检设备难以进行检测。

　　7月，国务院解决了一起法律案件，并让一个名为“防御分布”的组织在线发布枪支计划。此举引发了一些州检察长的诉讼，一名西雅图法官批准了一项临时限制令，以阻止蓝图的出版，直到下周的听证会开始。

　　这些参议员在信中表示，这些CAD文件的发布将向任何人提供无法追踪和检测不到的致命武器，从而破坏枪支法并对我们社区的安全造成严重威胁。上周，Facebook禁止在其平台上托管3D打印枪支蓝图的网站，称这些网站违反了该技术巨头的社区标准。目前还不清楚其他科技公司是否会这样做。

　　五位参议员——爱德华马基，黛安芬斯坦，比尔尼尔森，罗伯特梅南德斯和理查德布卢门撒尔——没有立即回应评论请求。Twitter，Facebook，微软，Craigslist，谷歌，Reddit和雅虎也没有立即回应。

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