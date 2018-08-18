微软推出人工智能心脏病风险预测指标

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据外媒报道，有许多风险因素决定了人们患心脏病的风险，例如生活方式、家族史、职业、现有疾病等等。了解人们患心脏病的风险可以帮助他们或他们的医生优先考虑干预措施。周五，微软推出了由人工智能支持的心脏病风险评分API，供大型印度医院网络Apollo使用。

“世界范围内基于人工智能的模型是在几十年前形成的，并以西方人口为基础。我们的新API评分基于Apollo Hospitals共享的40万印度人的数据，可以轻松识别每位患者的风险水平，“微软印度总经理Anil Bhansali表示。“作为AI领域的技术合作伙伴或专家，我们与医疗保健提供商和医生合作，整合数据以帮助构建AI模型，”Bhansali补充说。

这个AI工具考虑了21种风险因素，包括饮食、吸烟和吸烟偏好等生活方式属性以及通过呼吸率、高血压、收缩压和舒张压反映的心理压力和焦虑，并将对治疗计划提供丰富的见解和早期诊断。

“该评分将风险分为高、中、低，并提供了对可修改的最大风险因素的见解，从而帮助医生以更全面的方式咨询患者，同时为患者提供改善生活方式和及时干预的见解。”Bhansali阐述道。印度每年有近300万心脏病发病人数，3000万印度人患有冠心病。

“AI和ML与我们医生的全球专业知识的合并将有助于预防心脏病、拯救生命并确保患有心脏病的人能够做出明智的健康选择，”Apollo医院常务董事Sangita Reddy表示。

“印度民众的心脏风险评分是精确医疗保健如何加速预防心血管疾病和减轻疾病负担的真实例子，”Bhansali指出。“虽然我们目前正在与Apollo合作，但我们也正在确定合作伙伴，我们可以在其中实际尝试此API评分。”他补充说。