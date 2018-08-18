比特大陆携20亿美元净利上市募资 矿机难题无解？

郑瑜、张荣旺

有关比特大陆计划上市的消息频频。

加密货币行业媒体Coindesk消息称，加密挖矿硬件制造商比特大陆（Bitmain）首次公开募股（IPO）规模将达180亿美元，估值或在400亿美元至500亿美元（约3448.75亿元）之间。而比特币大陆180亿美元的IPO定价，则有望取代Facebook成为历史上首次公开募股规模最大的上市公司之一。

公开资料显示，比特大陆2017年公司实现25亿美元收入（约159亿元人民币），12.5亿美元净利润。2018年第一季度营收18.7亿美元，净利润11.4亿美元，净利率60%。预计到今年年底，其利润将达到20亿美元。

作为一家成立仅有五年的公司，比特大陆迅速完成了从民营企业，到“独角兽”，再到上市公司的迅速转变，引起了市场关注，但同时外界对其争议也从未间断。今年5月28日，比特大陆的蚂蚁B3矿机因虚假宣传和性能缺陷的问题，引发多名购买者前往比特大陆公司交涉，警方也一度到场调解。

“4月25日蚂蚁矿机发售当天是17000元人民币，我是第一时间购买的。现在1000元都没人要，电源钱都没挖回来。当天发售抢购，几秒就没有了，很多人是从黄牛手里买的，2万多元。可是发售次日比特大陆又偷偷放出很多矿机，我们怀疑是饥饿营销。比特大陆承认矿机存在问题并给检测出问题的矿机购买者300元优惠券，但是闲鱼上600元的优惠券，几毛钱都没有人要。有关矿机质量问题至今除了优惠券，比特大陆没有再回应我们。”对于上述矿工的质疑，《中国经营报》记者曾尝试问询比特大陆，比特大陆方面表示暂时不方便接受记者采访。

此外，比特大陆与投资方红杉资本也卷入了另一场“真假交易所”的疑云。

矿霸“韭菜”收割机

“全球每10台比特币矿机，就有8台出自这家公司。全球每挖出10个比特币，就有一半以上来自它的矿场。”业内对比特大陆这样评价。

在网上流传的比特大陆Pre-IPO 融资材料中，比特大陆公司2017年25 亿美元的收入中有超过 90% 来自矿机的销售收入。而比特大陆2017年的净利润为11.8 亿美元。相当于比特大陆售卖蚂蚁矿机的净利率高达 47%。记者尝试向比特大陆印证这一点，但截至发稿未得到回复。

在公认“国内最大挖矿机生产商”的头衔之下，2017年 11 月，比特大陆却突然宣布调整战略方向：全力转向人工智能，淡化矿机公司的外界印象。

在上述融资材料，比特大陆也被冠以“中国最大 AI 芯片公司”的名号。

据某交易所从业者对记者表示，现在的比特大陆再不是做矿机的公司，而是人工智能芯片公司。

记者翻阅比特大陆官方微博发现，在2015年与2016年两年间，比特大陆并无提及过人工智能。挖矿、矿机等关键词却是官方微博日常频频宣传的内容。而业内更是一度将比特大陆称为“矿霸”。 所以，在外界看来，此次宣布从矿机公司转型至人工智能有些“突兀”。

那为何做矿机出身并利润可观的比特大陆如今急于要业务转型人工智能芯片？

有币圈人士指出，其实挖矿行业也有其天花板。“比特币的总量有限，比特币协议通过一系列数学算法等手段，保证了全球比特币每天的总产量只有1800。（每隔四年减半，以后是每天900、每天450……）无论有多少数量的矿机挖矿，比特币的产量每天大约就是控制在1800个，并不会因为参与挖矿的矿机数量增多而提高产量。”

另外，矿机生意也存在着“逻辑怪圈”。

有位业内人士认为，“矿机商卖了一些矿机给客户，客户用矿机去挖矿，比特币每天的产量为1800个，所以，如果矿机商从此停止生成和销售矿机，那么老客户可以得到稳定持续的收入，如果币价上涨，则更为有利。但是，矿机商永远会发展新的用户，永远生产和销售更多的矿机给新用户，而比特币每天的产量维持在1800个，因此，老用户每天能挖到的币会越来越少。总而言之，矿机商的生意模式是一种逻辑怪圈，它通过不断发展新客户卖出越来越多的矿机，不断地损坏老客户的利益，新客户不断变成老客户，利益不断受损，然后无限循环。矿机商除非是以完全接近矿机的生产成本的价格销售矿机，否则，它一定是邪恶的，在垄断的情况下，它一定会越来越变的更邪恶。”

值得注意的是，今年5月28日，比特大陆所发售的比原矿机因虚假宣传和性能缺陷的问题，多名购买者前往比特大陆公司与负责人进行交涉，甚至一度引发警方到场调解。

根据矿工提供给记者的视频资料显示，比特大陆此前宣传，“假设第一批5000台矿机全部上线，每天能挖47~48个比原链，耗电量为8.6度左右，按电费5毛钱，币价6元钱计算，一天的收益为285元人民币，而电费为4元左右，算下来一天利润为280元。”

但是矿工告诉记者，事实上在5月5日~5月18日第二批矿机发货前，第一批5000台矿机已经全部上线，但5月17日的收益仅为22~23个。

比特大陆对此的回应是，确实有一部分矿机存在问题。“总共有问题的不足100台，不足1%。”

但是根据矿工代表向记者反映，矿工们曾自发做过蚂蚁B3客户调查，参与问卷调查有315人，对矿机算力不足的回答为41.9%。比特大陆官方回应的不足1%是据何调查无法得知。

矿机出现问题的800多名矿工也表示，没有一个接受过官方的咨询和调查。“单在我挖矿的29台机器中，就有6台算力不足，问题率也达到了20.6%。”前述矿工代表说。

据了解，比特大陆曾以补偿为由，给矿机有问题的矿工一张300元的优惠券。但是记者在闲鱼上发现5张600元的蚂蚁矿机优惠券卖100元人民币也无人问津。“闲鱼上600元面值优惠券，几毛钱都没人要。邮寄矿机回去还得出邮费，而且耽误了十来天的收益。时至今日，一分补偿都没有落实。”矿工代表告诉记者。

对于上述矿工的质疑，记者曾尝试问询比特大陆，比特大陆方面表示暂时不方便接受记者采访。

“4月25日蚂蚁矿机发售当天是17000元人民币，我是第一时间购买的。现在1000元都没人要，电源钱都没挖回来。当天发售抢购，几秒就没有了，很多人是从黄牛手里买的，2万多元。

蚂蚁B3矿机在短短四个月里从17000元跌至矿工所说的“1000元都没有人要”不是个例。

根据Morgan Stanley的研究报告指出，比特大陆所生产的S9型矿机的价格从2017年底6499美元的顶点，跌入2018年6月左右649美元的低谷，半年时间已经跌去了90%。

真假国内交易所

据悉，除了矿机与矿池的生意，比特大陆或对交易所也有布局。

此前有多家媒体报道由比特大陆海外团队孵化的去中心化交易平台DEx.top于5月24日上线公测。DEx.top是基于区块链智能合约的去中心化交易平台，该平台旨在为用户提供安全、即时、低成本的去中心化数字资产交易体验。根据DEx.top官网显示，比特大陆为其合作伙伴之一。

有圈内人士对记者表示，“比特大陆不止挖矿生意，同时在深圳还有一个交易所。比特大陆开交易所可能是为了上他们以后自己投的项目。前段时间大概6月的时候，他们那边的交易所还在招COO（首席运营官），准备做交易挖矿（交易所一种运营模式）。”

记者发现在深圳有一家公司名为“比特大陆（深圳）区块链有限公司”，名称与即将上市的比特大陆公司主体“北京比特大陆科技有限公司”极其相似。

据多个招聘网站显示，比特大陆（深圳）区块链有限公司正在招聘“数字钱包运营总监”“数字货币量化交易策略师”等职位，某数字货币交易所人士告诉记者，这些都是数字货币交易所所需的职位。但是2017年央行等七部委发布通知叫停ICO融资后，至2018年4月23日，中国银保监会称所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。

查询工商信息显示，目前比特大陆（深圳）区块链有限公司的股东为霍东、王宗杰，分别持股80%、20%，同时，霍东和王宗杰也是深圳市鑫冠联投资咨询有限公司的股东，分别持股同样是80%、20%。比特大陆（深圳）区块链有限公司成立于2018年4月16日，深圳市鑫冠联投资咨询有限公司成立于2018年3月7日。都是刚刚成立不久的公司。

比特大陆在此前曾获红杉资本A轮投资，并且于今年6月获得红杉中国领投的3亿~4亿美元的B轮投资，估值为120亿美元。

而据智联招聘网站上显示，比特大陆（深圳）区块链有限公司由新加坡Anthay基金会和红杉资本香港控股集团有限公司联合发起，是一个区块链资产交易平台。在天眼查上，红杉资本香港控股集团有限公司为2018年1月30日成立。

比特大陆（深圳）区块链有限公司与即将上市的北京比特大陆科技有限公司不仅名称相似，发起比特大陆（深圳）区块链有限公司的红杉资本香港控股集团有限公司与投资比特大陆的红杉资本中国基金也如此相似。

记者就此询问红杉资本方面与红杉资本香港控股集团有限公司的关系，以及是否了解比特大陆（深圳）区块链有限公司，截至记者发稿时红杉资本尚未对上述问题作出回应。但记者从接近红杉资本的人士处了解到，红杉资本香港控股集团有限公司不是红杉资本中国基金体系内的实体，从业务上及股权上没有任何从属或关联关系。

而就已有资料来看，比特大陆（深圳）区块链有限公司似乎与比特大陆并无直接关系。记者尝试向比特大陆求证与比特大陆（深圳）区块链有限公司是否有关联，截至发稿也未得到回应。

一位金融律师在接受记者采访时表示，如果股东没有直接关系，那么作为比特大陆上市来说，该公司应该不作为其上市主体的关联实体。有可能属于商号上的不正当竞争，那么上市主体应该还属于被侵权方。