美团上市加速:下周聆讯9月13IPO 估值350-400亿美元

来源：独角兽早知道

知情人士透露，美团将加快上市进程，于9月13日赴港IPO。

据独角兽早知道了解，美团点评计划下周进行上市聆讯，预计在8月下旬进行预路演。业内人士分析，美团点评将集资最少40亿美元。

知情人士透露，此次美团的融资比例不超过10%，估值为350亿至400亿美元，独角兽早知道据此向美团官方询问，美团方面表示不予置评。

美团崛起之关键战役：千团大战

2011年是团购行业的最高点，团购网站5000家，到了2012年6月，仅剩2976家，在2012年年底，只剩下2000家左右，而美团则是留了下来，但它不是幸存者，而是最强者！

为何当时的行业龙头拉手网、窝窝团衰落了，而美团却活了下来，并且进一步发展壮大？

究其根本是王兴对行业的精准认知：用户体验第一，运营效率至上。

正是定位的差异，让王兴带领的美团没有去走实物类的团购模式，而实物类团购的最大对手是淘宝；正是定位的差异，使得王兴选择了本地生活类服务产品。

1精打细算，控制成本

2010年年底，美团完成了A轮融资，是来自红杉资本的1200万美元。与此同时，从2010年到2011年4月，按照拉手网公开的数据，他们三轮融资一共是1.66亿美元。2011年4月的时候，大众点评网宣布完成C轮融资1.11亿美元，主要用在团购业务上。

我们可以看到，美团的融资和很多竞争对手其实不在一个量级上。

王兴没有在商家获取上采用砸线上流量广告的模式，而是选择地推，针对C端用户，采取了线上流量广告策略。这样的策略，使得美团的现金流相比对手们宽裕许多，留有进攻发力的余地，相对稳健的策略也会让美团更容易得到融资。

美团创始人王兴

2阿里系“中供铁军”头狼助攻

竞争对手除了广告商疯狂进攻，同时还在不断的挖墙脚。

美团广州、上海的城市经理先后被挖走，对此，美团应对策略之一是离职审批拖延办理，二是王慧文副总裁全国巡讲，并给予骨干期权，稳定了军心。

同时，为了巩固并发展业务拓展团队，王兴2011年11月请来了关键人物，阿里巴巴销售副总裁干嘉伟（任职美团COO）。他比王兴大10岁，是阿里巴巴67号员工、负责B2B销售的副总裁。

干嘉伟说：“美团要把本地生活以最高效率、最低成本、保质保量地搬到网上，这是赢的基础，就和2003年的淘宝一样。淘宝靠小卖家自己搬，但本地生活要靠训练有素的直销队伍搬，很多公司不懂或不屑于做这么累的活，这也就给了美团机会。”

3资本寒冬下的进攻，美团带上王者之冠

2011年下半年，资本开始质疑团购烧钱模式的可持续性，寒冬来临。考虑到之前校内网融资失败的教训，美团于当年7月行业尚处于狂热状态之际，从阿里巴巴手中获得5000万美元。

下半年美团召开新闻发布会，会上王兴直接打开账户，向记者展示账面6500万美金。这一举动极大鼓舞了公司全体员工士气，同时还鼓舞了合作商家的信心。而这时，因为后续资金匮乏，很多竞争对手们开始大规模裁员，极大伤害了整体士气。

2012年开始，美团加大产品创新力度，上线一日多团，狂上SKU满足了消费者的多样化个性需求，让美团的市场份额从10%提高到60%。

在这场千团大战生存下来的王兴与美团们显然已经带有了杀伐之气，这只能征惯战的地推队伍，将在未来的诸多跨界业务中再次表现。

杀伐之气，新零售的新战场

上市在即的美团也在向外界展示出其在新零售领域的野心。

继在北京开店后，无锡成为美团旗下新零售品牌“小象生鲜”落地的第二个城市。作为首家登陆无锡，集生鲜食品、餐饮、电商和即时配送于一体的线上线下一体化生鲜超市，小象生鲜也进行了重大升级。

相较于北京方庄店，无锡双店在面积上显著扩大。以广益店为例，面积约为4500平米，是北京方庄店的两倍多，商品区和餐饮区占比约2：1，生鲜类商品的占比超过60%。

当然，不仅是小象生鲜，美团在之前还依次推出了新零售闪购业务和无人配送开放平台，诸多信息显示，美团在新零售方面的布局正在加强。

无独有偶，美团在外卖市场的头号竞争对手饿了么也开始在新零售领域频频发力。在进入阿里体系后，饿了么的角色显然已经不仅局限于外卖，其配送团队蜂鸟将全面融入阿里新零售，即时配送不再仅服务餐饮外卖，而是计划向各路新零售纵队输出运力。

可以看到的是，美团与饿了么的角逐已经从外卖延伸到新零售的新战场中。

独角兽早知道从美团内部人士处获悉，美团闪购业务是在此前美团跑腿业务的基础上升级而来。参考：美团点评：“快零售”撬动29万亿市场！

除了将配送更多新零售的品类，美团过去一段时间一直在无人配送这件事上下了很大功夫。实际上，美团发力无人配送已久，在无人机、无人车领域已已经过多轮实验。据独角兽早知道了解，其无人配送事业部的前身即为此前的项目组“W”。

自2018年3月至今，美团无人配送已经完成了在朝阳大悦城的B端测试运营、深圳联想大厦的C端试运营，并有选择性地在上海松江大学城实现了从B端到C端的完整闭环运营。

相比于饿了么，美团目前披露的无人配送的计划显得更加完备。美团近日正式宣布推出无人配送开放平台计划，希望将软件、网络、器件、整车、实业综合到一起，实现从餐厅到目的地的全程无人配送。

美团联合创始人、高级副总裁王慧文表示，希望无人配送计划在2019年实现规模化运营。

从团购起家，美团经外卖业务壮大，用户群体覆盖白领学生等大众消费者。这些人群，有着各种各样的需求，不仅会叫外卖，也会有“住、行、娱、购”等需求，涉及本地生活的多个细分行业领域。

外卖与打车从业态上均属本地消费高频领域，美团在拥有强大的地推团队之后，又具备强大的IT部门，使得公司非常容易地跨出自己的原有领域，向其他领地拓展。

美团闪购发布会

在滴滴、携程们的眼里美团似乎没有边界，但是如果换个角度，美团的核心其实是打造本地生活的流量中心，所有业务以满足用户更美好的生活为出发点，这也是王兴对于美团未来发展的重大布局。

美团将在9月13日杀入香港资本市场，在此之后，王兴将会进一步侵占竞争对手更多的领地，美团打造本地生活流量中心的规划正在悄然发酵。