视频网站赚钱套路深：充VIP会员还得看专属广告

中新网客户端北京8月18日电（记者 吴涛）为了不看广告，很多人会选择在视频网站充值VIP会员。但近来，不少网友反映，在腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站上面，即使充值购买了VIP会员，还得看广告，只是名称显示为“专属推荐”。

买VIP会员仍给推专属广告

“不是每集都会有专属广告，但是感觉出现的概率还蛮高的。”有用户对中新网记者表示。

经记者实测，在某在线视频网站上，使用VIP会员账号点击了两个视频，就出现了专属推荐广告。

据了解，专属广告出现的概率目前并不透明，广告时长也较短，大概15秒左右，而且用户可选择主动关闭，但不能一劳永逸，每次出现要都需要“动一下手”。

对充钱买VIP会员后还给放专属广告这种行为，不少网友一脸懵逼：“我买你的会员就是为了不看广告，你还给我播会员专属推荐，这是在搞笑吗？”

不少受访者表示，本来100多秒的片前广告就难以忍受，现在还要看VIP专属广告，视频网站实在是“吃相难看”。

各大视频网站如此回应

对于加入VIP会员后仍让看广告一事，记者分别联系了优酷、爱奇艺、腾讯视频等网站。

优酷方面表示，VIP专属广告非必现形式，且具有选择性，可根据个人意愿选择观看或者关闭。

爱奇艺相关负责人解释称，这是内容推荐，推荐的贴片内容涵盖热门内容推荐，抽奖、礼品赠送等VIP会员福利活动，不是付费广告，每天最多被推荐一次。

腾讯视频方面表示，其VIP会员权益说明里明确标明，“加入VIP会员仍可能提供不同的广告服务”。

记者发现，多家在线视频VIP会员权益介绍称，“部分片源包括电视剧、电影、综艺、直播、动漫、体育赛事等，因为版权方特殊要求，仍然可能会给您推荐不同类型的广告服务，给您带来的短暂不佳观影体验表示歉意。”

或涉嫌虚假宣传

但是，在网友看来，很多在线视频网站说辞站不住脚。有视频网站表示，这是内容推荐，不是付费广告，但有网友表示，一些专属广告也不全是内容推荐，也有产品宣传，显然是付费广告。

记者观察发现，非会员的片前广告，其中不少内容就属于内容推荐，但依然归在广告时间内，那为什么VIP会员的专属推荐就不属于广告了呢？

另外，有的在线视频网站一方面在网站显著位置标注“加入VIP，免广告”，一方面又在会员权益介绍中用小字描述“对VIP会员仍可能提供不同的广告服务”。

对于这种行为，中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领接受中新网记者采访表示，这涉嫌构成欺诈，侵犯消费者合法权益，也涉嫌广告虚假宣传。

为什么要这样做？

为什么加入VIP后，在线视频网站还要推“专属广告”呢？

不少在线视频网站表示，这可以满足不同用户的不同需求，“有些VIP会员就是喜欢看内容推荐，可满足这部分人，不愿意看的也可选择关闭。”

某企业市场负责人对中新网表示，“一般来说，充值VIP会员的用户购买能力更强一些，属于优质潜在客户，如果投放的广告偏偏覆盖不到这些人，对企业来说，广告效果就会打折扣。”

从这个角度看，就不难理解充VIP会员看专属广告了：既满足广告主需要，又可收会员费用盈利，一箭双雕。

以一家在线视频网站为例，其财报显示，截至2018年6月30日，注册会员总数为6710万，缴费会员人数为6620万。这意味着，只有90万会员是非缴费的。如果只有非会员才会看到贴片广告，哪个广告主会愿意投放广告当“冤大头”呢？（完）