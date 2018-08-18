腾讯前员工创业判罚1940万 涉嫌抄袭《王者荣耀》

■本报记者 吕方锐 陈锋 北京报道

所谓竞业限制，是指用人单位和知悉本单位商业秘密或者其他对本单位经营有重大影响的劳动者在终止或解除劳动合同后的，一定期限内不得在生产同类产品、经营同类业务或有其他竞争关系的用人单位任职，也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。

近日，上海一中院二审判决，腾讯科技（上海）有限公司（下称“腾讯”）前员工徐振华违反劳动合同中的竞业限制条款，需要向腾讯返还1940余万元，创同类案件最高赔偿纪录。

创同类案件最高赔偿纪录

曾参与开发多款知名游戏的徐振华2009年入职腾讯，从事网络游戏开发运营工作。在腾讯的5年间，他参与开发了《轩辕传奇》等游戏。当他于2014年正式离职腾讯后，便自立门户，运营起自己的公司。

近日，上海市第一中级人民法院（下称“法院”）终审认定徐振华违反了竞业限制，并支付约1940万元的巨额罚金给腾讯。

根据徐振华与腾讯所签订的《保密与不竞争承诺协议书》，竞业限制范围包括9类业务领域和50家公司。腾讯支付股票期权，作为承诺保密与不竞争的对价。如果徐振华违约，则需返还股票期权及相应收益。2014年1月，尚在腾讯任职的徐振华设立上海沐瞳科技有限公司（下称“沐瞳公司”），并于5月离职腾讯后入职沐瞳公司。之后其又成立了3家沐瞳公司的子公司。

徐振华以名下4家公司开展业务，开发了《魔法英雄（MAGIC RUSH）》《无尽对决（Mobile Legends）》等多款游戏，主要投放海外市场。腾讯方面认为，这些游戏构成了与腾讯游戏的竞争，徐振华违反了《保密与不竞争承诺协议书》，由此将他告上法庭。

按照腾讯方面的说法，徐振华违反竞业条款的获利颇丰。仅以《无尽对决（Mobile Legends）》为例，其在59个市场的App Store中进入畅销榜前十，在新加坡、马来西亚、印尼等东南亚市场做到收入前三。而在韩国也稳定在畅销榜前五十内。在Google Play的商店页面中，下载次数超过1000万次。根据第三方应用数据分析商App Annie的统计，《无尽对决（Mobile Legends）》上线以来，全平台全球收入高达99375288美元，约合人民币6.35亿元。

本案历经两审。法院的终审判决认定，徐振华任职腾讯期间就自行成立公司，离职后经营公司，且陆续创立的4家公司经营范围均与腾讯及关联公司有重合，这些行为违反了竞业限制义务。法院判决徐振华支付腾讯约1940万元，创同类案件最高赔偿纪录。

《华夏时报》记者致电沐瞳公司，未能得到徐振华本人置评。

涉嫌抄袭《王者荣耀》

诸多媒体将这一竞业限制纠纷引申到《无尽对决（Mobile Legends）》涉嫌抄袭现象级游戏《王者荣耀》。对此沐瞳公司曾发布声明，称《无尽对决（Mobile Legends）》由公司独立研发，该游戏目前未在中国大陆运营。腾讯起诉徐振华个人与《无尽对决（Mobile Legends）》游戏无任何关联。

但在该案中，腾讯曾拿出一份司法鉴定意见书，证明《无尽对决（Mobile Legends）》与《王者荣耀》两款游戏实质性相似，不仅存在竞争关系，且涉及侵犯著作权。

腾讯方面质疑《无尽对决（Mobile Legends）》抄袭《王者荣耀》，包括游戏玩法、地图UI、UI界面、英雄技能、英雄装备、英雄形象等方面。接近腾讯的一位消息人士告诉《华夏时报》记者，腾讯已经在国内向法院起诉该游戏侵犯《王者荣耀》著作权，要求该游戏停止运营，赔偿损失。该案近期将开庭。

另据了解，2017年热门游戏《英雄联盟》的开发商Riot Games在美国加州中部法院状告沐瞳公司，认为沐瞳公司两款手游《无尽对决（Mobile Legends）》与《魔法英雄（MAGIC RUSH）》内容抄袭《英雄联盟》。沐瞳公司在上述声明中称，经过对案情的慎重考虑和综合判断，法院已于2017年12月支持了沐瞳公司的动议，驳回了Riot Games的起诉。

《华夏时报》记者拿到的案卷显示，徐振华离职腾讯的原因，或是任职期间在外开公司而被开除。徐振华曾在庭审中表示，竞业限制范围几乎涵盖了整个互联网行业及所有经营领域，并不合理。但该观点未被法院采纳。

另外，2014年12月，腾讯曾与徐振华名下公司就《魔法英雄（MAGIC RUSH）》在腾讯平台上线发行，寻求过合作。