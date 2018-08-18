红芯浏览器事件持续发酵 律师称其涉嫌虚假宣传

中新网客户端北京8月18日电（张旭）连日来，红芯浏览器事件持续发酵，在致歉中不断引发争议。业内人士质疑红芯的宣传与产品存在诸多不符之处，律师则向中新网记者表示，红芯公司的行为涉嫌虚假宣传以及不正当竞争。

红芯浏览器风波不断

近日，宣称自己是“世界第五颗浏览器内核、唯一属于中国人自己的浏览器内核”的红芯浏览器，因为被发现安装包里解压出了Chrome而处于风口浪尖。

8月17日，红芯发布致歉信，称在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导，这一点有不可推卸的责任，确实做错了，在此郑重地向大家道歉。

“今后，我们会在产品的显著位置上标注红芯内核基于谷歌的Chromium开源项目，并且会把工作重心放在功能需求和客户价值上。”

红芯还表示，公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特别强调国产自主。

业内人士：红芯在Chromium基础上的二次开发很初级

浏览器内核，又名渲染引擎，是用来将网页代码转换为页面的。目前，全球有四大浏览器内核，分别是微软IE浏览器内核Trident、谷歌Chrome浏览器内核Blink、苹果Safari内核Webkit、火狐浏览器内核Gecko。

有不少国内浏览器产品都是基于上述浏览器内核开发，此类产品一般也会标注是基于哪种内核开发。而在红芯官网页面上，红芯内核与世界几大浏览器内核架构并列在一起，并没有标注其基于开源项目Chromium二次开发。

有技术工程师对中新网记者表示，如果标注了基于Chromium开发，就不能宣传自己是国产自主，依靠这样一个产品要想拿到政府等机构的订单可能性就会大大减小了。

红芯官网截图

红芯强于谷歌浏览器？

在事件持续发酵后，红芯浏览器CEO陈本峰8月16日接受采访时承认：红芯是基于谷歌开源项目Chromium制作的，但同时“自主研发了智能身份认证引擎、智能行为学习引擎、智能感知渲染引擎等功能”，而且在加密数据传输等方面，红芯强于谷歌浏览器。

而业内人士对这种做法并不买账。多位程序员向记者表示，“红芯只是在Chromium基础上增加了一些功能，而真正的浏览器内核代码规模数以千万计，无论从体量还是难度上，红芯浏览器所谓的Redcore内核和真正的浏览器内核根本就是两回事。”

资深程序工程师Manjusake告诉中新网记者，从目前拿到的代码来看，红芯的确是在开源项目Chromium基础上进行了开发，“但这种开发很初级，而且改动幅度很小。”

安全是红芯浏览器特别强调的一点。红芯联合创始人高婧接受中新网记者采访时表示，“我们有十几年研发浏览器的经验，能够吃透数以千万计的代码。”

而业内人士对此提出了质疑：49版本的内核发布于两年前，诸多安全漏洞都没有补上，而且如果不能彻底消化代码提供解决方案，这样的浏览器很难说是安全的。

Manjusake向记者介绍，红芯浏览器使用的Chromium文件版本较为陈旧，对很多新的技术特性支持都不够好。“但其实更高版本内核也是可以正常运行在XP系统下的，比如360浏览器通过代码适配等方式兼容了XP系统，这就属于一种创新。”

对于是否有必要完全独立自主研发浏览器内核，Manjusake认为没有必要。“第一，浏览器内核研发门槛极高，主流内核已经迭代多年，想要反超十分困难；第二，从浏览器生态来看，即使做出内核也要遵循现有标准，而如果闭门造车又会造成兼容性问题，吃力不讨好。”

另一位从业多年的软件开发者告诉记者，政府机关最关心安全问题，所以“可控”才是关键，“自主”也只是达到“可控”的一种方法。开源软件基础上进行研发也是可以保证安全的，没有必要过于强调自主。

红芯官网截图

红芯是当年的汉芯？是否构成诈骗？

目前来看，红芯的宣传与实际功能存在多处差异。

根据澎湃新闻报道，红芯的密码管家插件中所存储的密码仅存储于本地并且没有加密，这意味着用户可以知道使用同一台计算机的其他人的密码，这在安全性上是存疑的。其宣称的“世界第五大浏览器内核”也已经被证实是基于Chromium项目，而非自主研发。

因此，网上有不少人将红芯比喻为当年骗取科研经费的汉芯，而红芯CEO陈本峰表示，融资来自客户和投资人，没有拿国家的钱。那么，这种行为在法律上应该如何认定呢？

北京市一法律师事务所周兆成分析，红芯浏览器基于Chromium开发并且有一定创新，目前没有被害人因其“造假”而导致经济损失，所以目前还不足以认定其构成诈骗罪。

红芯公司在宣传中强调“打破美国垄断”的行为，更接近虚假宣传以及不正当竞争。根据中国《反不正当竞争法》的规定，因为虚假广告造成误导的，监督检查部门应责令其停止违法行为，消除影响并可根据情节处1万元以上20万元以下的罚款。

但涉及虚假宣传不意味着相关部门就不会介入调查。周兆成律师表示，如果投资者是在全面了解红芯真实情况后自愿投资，那么其融资2.5亿就没有问题；但是如果红芯公司在具体的业务经营或者在和客户、投资人签订合同时作出不符合事实的承诺，则可认定为欺诈，客户可以撤销与红芯公司进行的民事行为，相关部门也应该介入调查。

高婧对中新网记者表示，“公司的客户都是在充分了解产品架构之后，为功能点买单的。”但其又表示，“有竞争对手借此事向客户打报告，为避免客户受到打扰，将会暂时对客户名单进行保密。”

由此，我们还无法确认其客户在决策时是否得到了真实信息，以及融资的相关细节。

目前，在红芯浏览器官网上，“打破美国垄断”等字样已经撤下，而红芯内核依然与其他浏览器并列。截至发稿，红芯浏览器下载链接尚未恢复。（完）