小红书的命运归宿：阿里还是腾讯？不可能脚踏两条船

小红书的命运归宿：阿里还是腾讯？不可能“脚踏两条船”

■本报记者 卢晓 北京报道

这个夏天，被称为“国民种草机”的小红书很忙。除了要忙着平息电商部门裁员一半的传闻，还要指责大众点评抄袭自己的内容，而自己家的明星“带货王”还被别的电商平台一举截胡。

大批明星入驻、亮相热门综艺，为小红书平台带来了巨大流量。但在供应链、物流等电商核心能力存在短板的小红书，并没有取得与其流量相匹配的电商规模。而在拿到阿里的投资后，小红书可能放弃电商业务的声音再起。

裁员与竞争

小红书此前传出了电商部门进行裁员的消息。

近日有消息称，小红书在未来3个月内将裁撤电商部门1/2的员工，该部门将从约500人缩减至200余人，同时，小红书电商部门根据商品品类所划分的员工十余个组别也将缩减至个位数。

8月10日，小红书创始人翟芳发布公开信否认了电商裁员传闻，她表示：“2018年上半年，为了电商业务更好发展，我们决定推出‘小红书商城’品牌，并且根据新的战略调整了组织设置。截至2018年7月底，电商事业部人数是年初的两倍，这还不包括相关支持部门的人数增长。”

在电商部门裁员传闻流出的同时，小红书还面临着社交电商领域的激烈竞争。

7月28日，小红书官微发布消息称，近日，大量用户反映大众点评疑冒用小红书用户名称账号，抄袭及搬运用户在小红书发布的原创笔记。大众点评随后作出回应称，该事件发生是因为新上线试运营的推荐栏目在未经授权的情况下对相关内容进行了违规转载，并已完成全部内容排查和清理下线。

此外，社交平台间的抢人大战近日硝烟弥漫。

据《华夏时报》记者了解，小红书先前的“带货”明星林允以“首席星推官”的身份正式加入苏宁易购“头号买家”。小红书之前因为诸多明星的入驻直播吸引了巨大流量。有业内人士认为，社交电商平台间还将对流量明星和KOL展开更激烈的争夺。

流量变现不如预期

在这些事件集中爆发不到3个月前，成立于2013年6月的小红书刚拿到阿里领投、腾讯参与的3亿美元D轮融资。

在拿到融资的同时，强调社区属性的小红书也在为获取更多流量持续“烧钱”。除了招揽诸多明星驻站直播外，今年上半年，小红书频频在热门网剧和综艺节目中亮相。以其赞助的《创造101》为例，此前曾有媒体援引接近腾讯视频的人士的消息称，该节目仅广告招商一项至少进账4亿-5亿元。

翟芳在公开信中称，2018年5月小红书APP注册用户突破1亿，月度活跃用户（MAU）是2017年年底的两倍，达到3000万规模。但小红书的用户增长与其电商营收规模并不匹配。电子商务研究中心主任曹磊对《华夏时报》记者分析称，目前考拉、天猫国际、京东全球购这些跨境电商的年销售规模均在百亿以上，属于第一阵营，小红书的年营收规模估计在几十亿左右，属于二三线阵营。

在小红书的流量变现未如预期背后，一方面多位业内人士对《华夏时报》记者表示，小红书在供应链、物流等方面存在明显的短板，电商运营能力与其用户体量并不相称。

另一方面，小红书平台流量的转化率并不高。曹磊对本报记者表示，因为商品价格透明，社交电商的消费者对价格敏感，对平台的忠诚度低。此外他还认为，未来小红书还要面对如何拓宽流量变现的渠道。“小红书想要盈利仅依靠媒体属性还不够，还需要探索如何在不影响用户体验的情况下，进一步提高流量转换率的方式。”他说。

8月15日，《华夏时报》记者向小红书相关人士发去电商是否是小红书营收的主要来源、小红书在流量变现上是否还有其他渠道等问题，但截至记者发稿还未得到回复。

小红书的未来

在拿到阿里的投资后，小红书的命运走向引发了外界的关注。在此前，腾讯还参与了小红书的C轮融资。“对小红书来说，将来要么独立发展，要么作出站队选择，不可能一直‘脚踏两只船’，类比之前的美团和滴滴都是如此。”曹磊说。

上海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺对《华夏时报》记者分析称，腾讯并没有给小红书太多资源，小红书才会转向阿里。他认为相比腾讯，阿里会在物流、供应链等领域给小红书更多的资源。

而相比腾讯，阿里也更需要小红书带来的流量。

而在获得阿里的投资后，小红书或将放弃电商业务的观点被多位业内人士提及。

鲁振旺对《华夏时报》记者表示，小红书最大的营收来源依旧是广告。他认为小红书不应该把精力放在自己并不擅长的电商业务上，相反广告领域的营收还有巨大空间。曹磊则预测，小红书未来很可能会和天猫国际打通，以此为阿里导流。阿里则为小红书的用户和流量提供变现的渠道。

小红书的最终命运归宿，是否终将成为巨头的流量池？