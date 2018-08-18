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美丽联合“不美丽”：IPO融5亿美元能烧多久

美丽联合“不美丽”：IPO融5亿美元能烧多久
2018年08月18日 01:06 华夏时报
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　　美丽联合“不美丽”：　IPO融5亿美元能烧多久

　　■本报记者 张杰 北京报道

　　继寺库拼多多后，国内又一家聚焦零售电商的平台为了续命，不得不奔赴美国筹钱再一次进行IPO。

　　据日前多家媒体报道，美丽联合集团已向美国证券交易委员会（SEC）递交上市招股书。瑞士信贷与华兴资本为副承销商，本轮融资后其估值达到约40亿美元。

　　历经多次上市挫折之后，作为国内最早的社交类电商平台美丽联合集团又一次迈出了IPO步伐。引人关注的是，自2016年1月公司合并至今没有公开融资消息，美丽联合集团此次IPO拟融资的5亿美元又能支撑其走多远？

　　再度冲刺IPO

　　美丽联合集团决定再度赴美，据财新报道，美丽联合集团已向SEC递交上市招股书。计划融资5亿美元，摩根士丹利担任此次IPO的主承销商，瑞士信贷与华兴资本为副承销商，本轮融资后其估值达到约40亿美元。

　　美丽联合始于2016年的一场合并。

　　资料显示，美丽说创建于2009年，其投资者包括腾讯、纪源资本和红杉资本中国。蘑菇街由前阿里巴巴高管创立于2011年。2016年，美丽说与蘑菇街、淘世界正式宣布成立美丽联合集团，由原蘑菇街CEO陈琪出任新集团总裁。当时甚至被冠以电商“第四极”的光环。

　　其实，早在两年前，美丽联合集团就已经考虑过美国上市，不过最终却因为各种原因而折戟。直到去年，有多个不对外公开的信息源显示，IPO因为各种原因而受挫。

　　也正是受此影响，有媒体报道，美丽联合集团还进行了一段时间的裁员，裁员比例高达20%。虽然有此说法，但美丽联合集团对此事并没有过多的回复，仅仅只是表示，是正常人员流动。

　　或许是受此影响，再一次启动赴美IPO的美丽联合集团估值仅为40亿美元，相比而言，新晋社交电商巨头拼多多在今年7月IPO时，估值就已经达到240亿美元。美丽联合为何如此低估值，是否为了更容易上市获得融资引发关注。

　　电商“第四极”的没落？

　　作为社交电商领头平台，美丽联合曾是吸金大户。

　　根据此前资料显示，在美丽说与蘑菇街完成合并前，双方各完成5轮融资，融资总额均为2.5亿美元，而蘑菇街最近一次融资已是2015年11月底，当时融资额超过2亿美元，估值18亿美元，而蘑菇街原本将估值定在25亿美元左右。

　　其实，委屈身价IPO的不仅是蘑菇街，美丽说与之相比更为甚之。虽然根据资料显示，美丽说的最后一轮融资比蘑菇街晚启动一到两个月，但最终估值却从最初的20亿美元降至10亿-12亿美元。最终双方在2016年年初合并之时估值不过30亿美元。

　　“美丽联合集团之所以低估值上市，或许是受此前上市挫折的影响，此举也从侧面显示美丽联合集团对资金的需求迫切。”有接受记者采访的业内人士表示。

　　另据业内介绍，2016年美丽说、蘑菇街、淘世界等多家公司合并之后，其发展并不顺利，也没有达到预期的合并效果，这也让此前靠珠联璧合而打造社交场景的初衷而最终成为概念。

　　有媒体指出，两家公司在2015年的合并销售额近200亿元，但到2016年两家合并之后，整体交易额就缩水到90亿元左右，未能实现1+1＞2的商业期望。

　　不过，虽然公司名字是美丽联合集团，而最拖后腿的却是美丽说。据易观智库发布的《2017年8月电商类APP TOP 100》显示，美丽说的月度活跃用户规模仅为274.762万人，而蘑菇街为1187.61万人，差距较为悬殊。

　　而近期有消息称，美丽联合集团已将主要资源放在蘑菇街上，美丽说似乎“被边缘化”。8月16日，《华夏时报》记者就以上问题致电美丽联合集团公关部，同时也将采访提纲发至公司集团邮箱，不过截至记者发稿，并没有收到关于上述问题的相关回复。

　　定位垂直竞争困境

　　“不管是美丽说还是蘑菇街，旗下的品牌均是靠导流快速崛起，尽管此前获得过多轮的融资，但依赖性过强一直是发展的真正困境。”有长期观察人士对记者分析说。

　　资料显示，美丽联合集团主要客户群体为不同年龄阶段的女性，拥有美丽说、蘑菇街、淘世界、UNI等品牌，集团拥有超2亿注册用户。

　　在2013年之前，两家公司都依托为淘宝网导流而赚取佣金，并迅速成长壮大。有媒体指出，阿里系曾希望拿下蘑菇街，但并未如愿，而美丽说在2012年引入腾讯后遭到淘宝封杀。最终两者失去淘宝流量庇护，不得不咬牙转型。

　　公开资料显示，美丽说转型C2C垂直电商，开发出女性时尚垂直电商交易系统，搭建起自己的电商交易平台，并获得腾讯的投资及微信重量级接口；蘑菇街则始终围绕“社交+电商”模式不断优化和升级。

　　但对于两家平台在2016年选择合并，当时就有业内人士对此分析说，正因为两家业务相同，也为未来的发展带来重叠整合的困境。

　　今年1月，美丽联合集团与京东共同宣布，将成立一家全新的合资公司。合资公司将专注于运营微信社交生态中的电商平台，随后3月份双方又共同推出了微信电商平台“微选”。

　　有业内人士对记者分析说，除了目前美丽联合集团面对主流电商网站如淘宝、苏宁以及京东等综合类电商的直面挤压外，还面临多家竞争对手如唯品会、小红书的垂直类电商网站的竞争。

联合集团IPO
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