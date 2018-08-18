洋码头遭遇发展阵痛 数据泄露或拖累盈利预期

■本报记者 张杰 北京报道

在拿到2017年电商行业唯一一笔投资之后，在跨境直邮领域深耕多年的上海洋码头网络技术有限公司（下称 洋码头）似乎正迎来发展的新转折。然而正在此关键时刻，其却因为网络安全问题被推到舆论的风口浪尖。

日前，据网络安全管理局官网消息，初步认定上海洋码头网络技术有限公司存在用户个人信息安全管理制度不完善等问题，责令企业限期整改，并提交整改报告。在此次信息泄露、大规模影响用户体验的背后，是否会影响洋码头目前的盈利预期备受业界关注。

全面盈利前的挑战

继假货风波之后，快速发展的洋码头又迎来成长的阵痛——网络安全。

8月1日消息，网络安全管理局官网消息称，结合情况问询及调查核实情况，初步认定上海洋码头网络技术有限公司存在用户个人信息安全管理制度不完善、用户个人信息泄露补救措施不到位等问题，责令企业限期整改，并提交整改报告。

而这也是针对媒体公开报道和用户投诉较为集中的“部分应用随意调取手机摄像头权限、用户订单信息泄露引发诈骗案件、用户信息过度收集和滥用”等网络数据和用户个人信息安全突出情况，工业和信息化部网络安全管理局会同北京、上海等通信管理局积极开展调查的结果。

8月17日，洋码头接受《华夏时报》记者采访时表示，针对工信部对网络数据和用户个人信息安全管理调查一事，洋码头第一时间着手自查。经安全团队校验，样本数据显示绝大部分来自于其他平台泄露的账户密码，由此遭到“撞库”。

洋码头表示，针对被“撞库”的账号用户，已第一时间进行安全提示和密码修改提醒，并采取临时保护措施，直至用户完成密码修改。

有业内人士对记者分析说，虽然说这是一个小的问题，但此举或将直接影响洋码头的全面盈利预期。

5月10日消息，洋码头CEO曾碧波称，洋码头今年的目标是实现盈利，目前来看要达成这个目标没多大问题。

资料显示，洋码头成立于2010年，是国内第一家一站式独立海外购物平台，2013年获得赛富亚洲基金千万美元A轮融资，2015年获得赛领国际基金1亿美元B轮融资。2017年11月，洋码头再度宣布已确定C轮融资，此轮投资由招商资本美元基金领投，A轮、B轮投资方继续跟投。融资金额不低于上一轮投资。

有业内人士对记者分析说，虽然说数据泄露从目前看是一个小的问题，但此举或将直接影响洋码头的全面盈利预期。

“砍价团”模式的挑战

“虽然洋码头已经实现结构性盈利，而今年也要实现全面盈利，但洋码头一直布局的买手模式和近期上线的‘砍价团’模式，却隐藏着不可预料的风险，也是洋码头未来发展的挑战。”有业内观察人士对记者分析说，因为买手模式和砍价团都存在更多未知的风险。

目前洋码头平台上有来自83个国家的6万多买手商家，为中国消费者每日提供80多万可购商品。

该人士分析称，正因为买手模式和砍价团模式与直购、自营模式相比有很大的风险，特别在采购和物流环节，代购模式和砍价团都需要多个流程，监控难度过大，所以在控货方面有一定的风险。

据悉，洋码头收入来源主要是通过与买手商家分成实现。而洋码头采取的买手模式和砍价团模式也让其走到了各大电商前面。

洋码头相关负责人在接受《华夏时报》记者采访时表示，今年以来，各大跨境电商纷纷加强对海外供应链的建设，而买手这种灵活有弹性的供应链形式，能快速反映市场需要，成为洋码头的核心竞争力之一。

其实，拼多多的“拼团”模式引发了一阵社交电商行业旋风。电商专家杨红林对记者分析说，在国内多家社交电商中，采用拼团模式的不单单有拼多多，而且还有“淘宝特价版”、“京东拼购”、苏宁易购拼团等几种形式。

曾碧波透露，借助小程序承载“砍价团”等明星产品后，用户端的曝光量及购买率得到了快速提高，“几何裂变效应下，3月份在小程序上线的砍价和拼团已初见成效”。

从商业角度而言，由于不控货，成本大大降低，成为一种轻资产的发展模式。有接受记者采访的人士也表示，正是因为买手模式和砍价团模式与直购模式相比有很大的风险，特别是在采购和物流环节，因为代购模式和砍价团都需要多个流程，而在控货方面也有一定的风险。而在此前，就有媒体曾报道，洋码头假货高达80%。

对于近期洋码头的数据泄露事件，是否会真的影响洋码头的未来发展？对此本报记者将持续关注。