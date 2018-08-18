火速入局新能源 量产目标如“登月计划”

实探恒大FF南沙造车基地：土地仍在进行平整工作

许永红、梁锶明、童海华

日前，在恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团（以下简称“恒大FF”）在广州正式揭牌后，《中国经营报》记者走访恒大FF位于广州南沙区的首个生产制造工地，目前工地一边进行打桩工作，一边仍在继续完成平整工作，计划最晚于2018年10月前完成平整。

对于量产，恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧表示，未来10年将在中国华东、华西、华南、华北和华中地区建设五大研发生产基地，10年后的年产能计划达到500万辆。

据了解，在恒大FF的新团队中，恒大调任而来的既有班底，恒大FF团队其中两名高管均来自广汽丰田。因此有质疑称，恒大FF与广汽丰田未来是否会展开战略合作？对此，记者致电广汽丰田相关人士，对方表示无法回应，称这与广汽丰田并无联系，仅是两位高管曾经在公司工作而已。

事实上，不仅是恒大，在多个行业已经卷起一阵新能源热潮。此前宝能集团强势入局观致汽车，亦有不少房企悄然涉足新能源汽车领域。

冲刺2019年首季量产

自入主美国新能源汽车公司Faraday Future后，恒大的后续动作持续不断，其国内首个生产工地的建设进展备受关注。

恒大FF的生产工地位于广州南沙区万顷沙电子信息产业园西北部。近日，记者走访该地块时，一块写着“此路段为恒大法拉第汽车零部件项目专用”的指示牌立在路边，多辆黄色运泥车在工地上往来，土地仍在进行平整工作。一名施工人员告诉记者，计划最晚于2018年10月前完成土地的平整工作。

此外，记者看到已有数辆打桩机出现在工地上。另一名施工人员称，目前工地一边进行打桩工作，一边继续完成平整工作。

随后，记者根据恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司的工商注册信息，来到了位于广州市南沙区的南沙金融大厦。工商注册信息显示，该公司办公地点为南沙金融大厦9层。记者发现，楼层索引牌上没有提及与9楼相关的信息，而前台服务人员也表示，不便透露9楼公司的名字和情况，只知道9楼已有个别员工开始上班了。

近期，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司正式注册，注册资本达20亿美元。作为法拉第未来在中国的运营总部，恒大FF将全面负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理。

谈及新能源汽车市场，夏海钧认为，目前世界上已有不少国家出台了禁售燃油车的时间表，发展新能源汽车是大势所趋。未来十年甚至更长的时期内，新能源汽车的产销都将保持高速增长，10~20年后新能源汽车的年销量可达几千万辆，甚至上亿辆，前景非常广阔。

按照恒大FF的愿景，公司未来10年将在华东、华西、华南、华北和华中地区建设五大研发生产基地；10年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。值得关注的是，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长兼恒大FF董事长彭建军透露：“目前FF91首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始FF91的整车组装工作，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进，全力确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。”

两大高管来自广汽丰田

事实上，早在一个月前，恒大集团董事局主席许家印一行曾前往位于美国洛杉矶的Faraday Future总部进行视察，其中陪同的高管，除了夏海钧，还有彭建军，以及FF全球CEO贾跃亭。

在这场备受瞩目的揭牌仪式中，夏海钧和彭建军等主要高管均出席现场，但贾跃亭本人并未现身。

据了解，6月25日，恒大健康以约67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得香港时颖公司与FF原股东成立的合资公司Smart King 45%股权，成为公司第一大股东。当时， FF官方也宣布，FF将采用AB股模式，贾跃亭享有“1股10票”的权利。

不过，贾跃亭并非在Smart King中不受任何约束。恒大健康公告显示，当管理层（主要指贾跃亭等）在根据合资公司股东协议条款下不能履行职责情况出现时该原股东投票权将被回转到时颖公司，即转入恒大健康名下。

有媒体援引知情人士消息称，贾跃亭等人无法在2019年第一季度兑现首批电动车量产交付之承诺，即视为对恒大健康这位大股东的违约情形。届时，贾跃亭将失去上述投票权，也失去对Smart King的实际控制。

在恒大法拉第未来目前的阵容中，除了恒大集团调任的既有班底，也有两名来自广汽丰田的高管。其中，恒大高科技集团副总裁兼恒大FF总裁袁仲荣，是广汽丰田原董事长；恒大法拉第未来COO高景深，是广汽丰田原副总经理。

据记者查阅资料，高景深于1989年成为广州标致技术队伍中的一员，随后曾任广汽丰田副总经理、广汽吉奥总经理等职务，后于2015年4月出任乐视超级汽车（中国）有限公司副总裁。据了解，高景深被称为广汽丰田汽车的“零缺陷”管理神话的缔造者。

资料显示，袁仲荣是机械制造专业高级工程师、工商管理硕士。袁仲荣于1997年加入广汽集团，曾担任过广汽丰田董事长、广汽副总经理等职位。此前，袁仲荣曾被称作是“2006年汽车界最具有争议的人物”，在凯美瑞进入中国市场初期为打出知名度，曾炮轰竞争对手，但恰恰是他的这一营销策略让凯美瑞一炮走红。2017年8月，袁仲荣辞去广汽集团董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。

官网信息显示，广汽丰田创立于2004年9月，是由广州汽车集团股份有限公司和丰田汽车公司按50∶50的股比共同投资建设和经营的企业，合资年限30年。

与恒大FF相同的是，广汽丰田的注册地以及工厂所在地也位于广州南沙区。广汽丰田现有三条生产线，整体产能达到每年50万辆。其中，第一、第二生产线产能达到每年40万辆。而2018年初正式投产的第三生产线初期产能达到每年10万辆，未来可扩充至每年20万辆。

值得关注的是，广汽丰田首款纯电动车车型广汽ix4计划2018年内上市。广州一家广汽丰田4S店的销售人员告诉记者，目前店内暂无上述车型销售。另外，相关报道显示，丰田正在加快广汽丰田的发展，考虑投资建设第四工厂，未来广汽丰田会作为丰田出口亚洲新能源车的生产据点。

广汽集团近日亦对内部岗位进行调整，其对外公布称，根据工作需要，自9月起对集团总部及投资企业部分领导干部进行人事调整和交流轮岗，调整涉及新能源、移动出行、合资整车厂等十余企业主要领导岗位。其中，广汽乘用车总经理郁俊拟兼任广汽新能源汽车有限公司董事长。

竞逐新能源汽车市场

在恒大的未来发展规划中，高科技产业举足轻重。

今年4月，恒大与中国科学院签署全面合作协议，恒大计划未来十年投入1000亿元，双方共同拓展生命科学、航空航天、集成电路、量子科技、新能源、人工智能、机器人、现代科技农业等重点领域。

近期，许家印也在公开场合表态：“布局高科技产业，是恒大打造百年老店的重大战略决策。”

通过收购方式进军电动汽车市场，是恒大打响进军高科技的第一枪。恒大方面表示，通过本次收购事项，公司可通过收购全球领先的新能源汽车技术和产品，有机会在高速成长的新能源汽车行业获得强大竞争力，占领市场份额，实现业务多元化。

对于恒大涉足新能源汽车领域，国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲近日对记者表示，“房地产和新能源汽车的发展在提升GDP、地方资源支持等方面有诸多共性，两者可以在这些方面协同发展。”而易居研究院智库中心研究总监严跃进也向记者指出，此类投资符合恒大的多元化发展战略，对于恒大在科技领域的投资有较好支持。