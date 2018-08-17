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消息称美团拟下周在港进行上市聆讯 美团：不予置评

消息称美团拟下周在港进行上市聆讯 美团：不予置评
2018年08月17日 00:43 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　美团上市又有新动向。8月16日，有消息称，美团此次集资最少40亿美元，美团融资比例不超过10%，估值仍在500亿-600亿美元。如消息属实，美团将成为今年港股募资额仅次于小米的互联网新股。消息还称，美团计划下周在港交所进行上市聆讯，最快在8月的最后一个星期进行预路演。对此美团方面不予置评。

　　6月25日，美团点评赴港递交招股书，数据显示，2017年，美团点评总营收339亿元，同比增长161.2%，交易笔数超过58亿，交易金额为3570亿元。虽然招股书披露了美团的数项运营数据，不过美团的融资额以及估值在递交招股书前后一直起伏不定。

　　6月中旬，彭博社称，美团将递交60亿美元的上市申请，但在美团正式递交招股书时，路透社援引多位知情人士消息称，美团目标融资额为40亿美元。

　　美团的估值也随融资额的高低上下摆动。根据美团在2017年10月的表态，美团在完成上市前最后一轮40亿美元融资时，投后估值300亿美元。此后有自媒体透露，美团估值为350亿-400亿美元。目前有关美团估值的最新消息，则是媒体在7月底披露的600亿美元。

美团上市招股书
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