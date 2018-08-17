乐视网公告：目前已达成认定债务规模约67亿元

新浪科技讯8月17日晚间消息，乐视网公告称，经与非上市体系公司不断沟通，目前双方已达成认定债务规模约67亿左右，最终确定数据以双方签署协议为准。

公告称，公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍，公司现任管理层持续督促非上市关联公司推进债务解决，但本次债务处理进展很大程度依赖大股东处理意愿和实际执行，上市公司期望非上市体系更加重视债务问题处理落地并实质性推动执行，截止目前，仍未形成全面有效解决。

公告风险提示：

1、公司预计2018年1-6月亏损范围11亿元~11.1亿元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。

2、目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

3、乐视控股拟以其持有乐融致新股权拍卖并偿还乐融致新欠款，本次拍卖程序所需前期工作（主要指对拟拍卖股权涉及评估说明报告的出具及确认）已于2018年2月完成，后期待法院对其发布拍卖公告即可进入实质性执行程序，但截止目前拍卖公告并未发布。

本次股权拍卖无法及时完成将导致：一方面，乐视控股推迟偿还乐融致新相关欠款计划执行的风险；另一方面，乐融致新因部分股权冻结或其他原因导致工商变更无法及时完成，进而无法于2018年9月30日前完成增资交割条款并构成乐融致新违约，致使乐融致新增资工作将无法如期完成。