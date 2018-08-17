网贷机构合规检查即将展开:全国统一标准 年底前完成

全国性的P2P网络借贷合规检查即将展开。

有报道称，近日，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室（下称“网贷整治办”）下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》（下称《通知》）和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（下称“问题清单”），对网贷机构合规检查工作提出了统一要求。

有接近地方监管部门人士向澎湃新闻表示，已收到上述通知，但是具体的实施方案和分工安排还没确定。

总的来看，《通知》提出了四点总体要求，包括标准统一、全量覆盖、真实准确、查改结合。此次检查将严格按照网贷“1+3”（即“一个办法三个指引”）制度框架及有关规章制度，统一明确标准，提高质效，从严把关。针对已经纳入各省（区、市、计划单列市）网贷风险专项整治名单的网贷机构开展检查，做到机构与业务检查全覆盖。

与此前多个省市根据当地情况发布的整改意见不同，此次问题清单由网贷整治办直接发布，相当于对共性问题等进行了统一标准。《通知》要求，对检查中发现的问题及风险点要坚持边查边整，即查即改。中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛向澎湃新闻表示，统一标准，分工明确，是这次《通知》的最大特点。

从此次合规检查内容来看，重点关注以下十个方面：

1。是否严格定位为信息中介，有没有从事信用中介业务；

2。是否有资金池，有没有为客户垫付资金；

3。是否为自身或变相为自身融资；

4。是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息；

5。是否对出借人实行了刚性兑付；

6。是否对出借人进行风险评估并进行分级管理；

7。是否向出借人充分披露借款人的风险信息；

8。是否坚持了小额分散的网络借贷原则；

9。是否发售理财产品募集资金（或剥离到关联机构发售理财产品）；

10。是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入。

《通知》显示，此次合规检查包括机构自查、自律检查、行政核查和检查汇总三大类。根据安排，本次合规检查应于2018年12月底前完成，机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜，稳妥安排。在检查方式上，机构自查与自律检查、行政核查压茬推进、有序展开，交叉核验。

具体来看，机构自查方面，各省（区、市、计划单列市）网贷整治办组织注册在辖内的网贷机构开展自查，自评结果及检查详情包括但不限于：发现的问题及整改进度、存量业务规模和风险化解情况、当前存在的主要问题或风险隐患等。自查报告须加盖机构公章、高管人员及主要股东签章，同时出具高管及主要股东签署的真实性承诺书。自查报告报送至注册地省（区、市、计划单列市）网贷整治办。

自律检查则由各省（区、市、计划单列市）网贷整治办督促并指定一家地方性互联网金融协会或相关机构对辖内机构开展自律检查。其中，中国互联网金融协会对网贷会员实施全覆盖自律检查。拥有双重会员身份的机构，地方互联网金融协会和中国互联网金融协会应分别独立出具自律检查报告。

行政核查和检查汇总方面，各省（区、市、计划单列市）网贷整治办在机构自查和自律检查的基础上，择机就报告内容及数据的真实性等进行行政核查。如发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况，要严肃通报，追责问责，并对网贷机构实行“一票否决制”。