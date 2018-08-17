红芯浏览器抄袭引外媒关注：不标来源谷歌或有权禁用

红芯浏览器涉嫌抄袭谷歌事件曝光后，也引发了海外媒体的关注。

8月16日，美国CNBC以《中国公司兜售创新软件以打败美国竞争者，被发现使用了部分谷歌的代码》为题，报道了红芯时代（北京）科技有限公司浏览器产品红芯浏览器，号称“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”，却被发现其实使用的是谷歌Chrome的内核架构。

英国金融时报的报道还援引知识产权律师的观点称，如果红芯公司没能标示其使用软件的来源，谷歌有权停止红芯公司使用Chromium开源项目。

红芯公司8月15日发布融资消息称，完成2.5亿元C轮系列战略融资，融资投资方主要来源于客户——大型上市公司及政府客户，同时晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。

8月16日，有网友在对红芯浏览器安装包解压后发现，最终得到一个版本号为49.1.2623.213的Chrome文件，这也是谷歌浏览器Chrome最后一个支持Windows XP系统的版本。

这被有的网友形容为“只是谷歌浏览器换了层皮”。

CNBC的报道称，中国的创业公司红芯称旗下浏览器产品，研发出了拥有独立知识产权的技术，但在中国的社交媒体上，被用户发现红心浏览器文件经过解压后可看到“Chrome.exe”以及谷歌浏览器的图片文件。

CNBC报道

“看起来红芯公司似乎欺骗了投资者。”CNBC在报道中写到，“红芯公司还将其包装成中国国产技术进行销售。”

英国金融时报（FT）也对红芯浏览器事件进行了报道，其标题为《因使用谷歌Chrome文件，中国创业公司受到批评》。英国金融时报记者自己也下载了红芯浏览器，并在其安装包里找到了网传的Chrome文件。报道称，在招致广泛批评后，红芯公司网站关闭了红芯浏览器的下载。

这篇报道中，英国金融时报还采访了一位知识产权律师，该律师认为，如果红芯公司没能表示其使用软件的来源，谷歌有权利停止红芯公司使用Chromium开源项目。

英国金融时报报道认为，问题的核心在于红芯未能披露代码来源。

“使用谷歌的开源项目并不是问题，最大的问题在于在被广泛曝光前，这家公司没有注明代码来源。”报道称，谷歌对此事件未予以置评。

Chromium指的是谷歌旗下浏览器Chrome的开源代码项目。Chromium使用了常用的开源软件协议BSD，澎湃新闻记者查询Chromium网站所列出的BSD协议发现，在这段协议中有着著作权声明“Copyright 2015 The Chromium Authors。 All rights reserved”。

这份协议还提及，源代码的再使用需要保留上述著作权声明，以及此条件列表和免责声明。不过，这份协议也要求，在未经特别的书面许可情况下，不能用谷歌或者其他贡献者的名义来进行市场推广。

Chromium为基于BSD协议的开源项目

值得注意的是，国内厂商所发布的浏览器产品，不少是基于Chromium内核。

360PC浏览器事业部总经理梁志辉介绍，目前浏览器有几大内核，一是基于谷歌系Chromium的浏览器，以chrome、360、QQ、UC、搜狗为代表；二是基于firefox的浏览器；三是基于Edge的浏览器；四是基于trident的Internet Explorer浏览器。这其中，基于Chromium的浏览器是性能最强、标准支持最好的；基于firefox的浏览器在证书安全上最激进，对用户隐私最敏感，符合欧洲人的定位。

但在红芯浏览器过往的宣传中，号称自己是红芯推出的世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核——红芯Redcore，直到8月16日，被网友广泛关注。

关于内核问题，8月16日晚间，红芯时代（北京）科技有限公司已经发布声明称：红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构（即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器）的基础上进行技术创新的。

到了8月17日，红芯浏览器所属公司官方微信号发布致歉信，承认在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导。

在致歉信中，红芯还提及，红芯浏览器内核Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这一点红芯前期宣传中没有明确提及，误导部分读者认为其从零开始研发了浏览器内核。

“今后，我们会在产品的显著位置上标注红芯内核基于谷歌的Chromium开源项目，并且会把工作重心放在功能需求和客户价值上。”红芯浏览器团队的致歉信称。

8月17日，英国金融时报也报道了红芯公司的这封道歉信。

工商资料显示，红芯时代（北京）科技有限公司的创始人陈本峰持股36.06%，为第一大股东。另一位创始人、COO高婧持股9.02%。红芯公司其他股东还有森马服饰（002563）大股东森马集团，科大讯飞（002230）董事长刘庆峰控股的安徽讯飞产业投资有限责任公司、虎童基金、天星资本，以及具有国资背景的重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）。