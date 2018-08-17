直击|北京住建委约谈自如蛋壳：不得哄抬租金抢房源

新浪科技讯 8月17日晚间消息，北京市住房和城乡建设委员会官网发布消息称，针对近期媒体关于个别住房租赁企业哄抬租金抢占房源的报道，已联合市银监局、市金融局、市税务局等部门于8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。

近日网上有房东发帖子称，“自家房子要出租，在天通苑，120平方米三居，心理预期是7500（元/月）很不错了。来了自如和蛋壳两帮人，自如报价提高到9500，蛋壳急了，说，要比自如高300元，最后几轮过后蛋壳给到10800每月。”

该帖子引发媒体和网友热议。自如随后发布声明称，帖子中的信息系不实传闻，自如从未对该区域给出高于市场普租价格的租金。并称长租公寓不具备影响操作整个租赁市场价格的能力。

不过自如的说法并未完全平息外界对长租公寓的争议。有专家分析称，资本大举进入长租公寓市场是推高房租的主要原因之一。像自如、蛋壳等长租公寓运营商通常会以高出市场20%-40%价格争抢房源，同时由于长租公寓在房源价格、房屋装修改造等方面的成本，房租也会相较一般房源高出一部分。

今日，北京住建委发布公告称，已联合市银监局、市金融局、市税务局等部门于8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。约谈会明确要求住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。（张俊）

以下为北京住建委公告全文：

我委联合多部门集中约谈住房租赁企业明确“三不得”“三严查”

针对近期媒体关于个别住房租赁企业哄抬租金抢占房源的报道，我委高度重视，联合市银监局、市金融局、市税务局等部门于8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。

约谈会明确要求住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。

同步对住房租赁企业启动了联合专项执法检查：严查不按约定用途使用融资资金的行为；严查哄抬租金扰乱市场的行为；严查不按规定进行租赁登记备案的行为。一经查实，各部门将从严处罚、联合惩戒。

同时，也提醒相关房东谨慎对待以明显高于市场租金水平等手段收房的行为，维护好自身合法权益。