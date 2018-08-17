90元的假名表是如何卖出去的？为你揭示其中全过程！

摘要：抖音成橱窗 微信来交易 微店藏假货 1688来招商

原标题：一只90元的假名表是如何卖出去的？

来源：IT时报

记者： 孙妍

因为平台上涉嫌销售傍名牌、山寨等侵权假冒商品，最近拼多多处于舆论的漩涡当中。8月1日，国家市场监督管理总局发布通知，要求各地监管部门实施全链条打击，将打击包括“傍名牌”在内的制售假冒伪劣商品、其他商标侵权、相关虚假宣传和违法广告等违法行为，列为重点打击目标。

通知下发后半个月，记者发现，侵权假冒商品的身影依旧穿梭于各大网络平台。

在一只90元的假名表，抑或一只400元的假包包的流转过程中，各个平台到底扮演了什么样的角色？

《IT时报》记者试图还原整个链条，抖音等短视频平台成了展示橱窗，微信是交易平台，若是想要第三方平台保障交易，便会引流到微店等平台，这里同时也是高仿和山寨产品的天堂。深入微商圈发现，阿里巴巴的1688网成了假货工厂招代理的渠道，闲鱼二手交易平台揽着散客收着正品包装。溯源发现，很多高仿名牌产品都是从广州发货，发货地点指向了广州白云批发市场以及周边的工厂。

抖音成展示假货的橱窗

微商在抖音平台上展示各色高仿名

南抖音，北快手，带货路上走一走。

从妖娆花音箱到手表遥控车，从奶油拍脸机到“社会人”小猪佩奇，日活用户超1.5亿，日均播放量超10亿的抖音，让人们见识了开挂的带货能力。“抖音同款”成了爆款的代名词，而抖音一度成了假货的展示橱窗。

红色液体倒入模具，插上塑料外管，脱模，一根“迪奥”口红就做好了。2018年3月，媒体曝光了抖音、快手等短视频平台上存在直播自制假冒名牌化妆品的猖獗现象，甚至还上了平台的推荐位。之后平台方回应，对于制假售假的不良账号，处理封禁绝不姑息。

时隔5个月，《IT时报》记者发现，抖音上仍旧存在售卖假奢侈品的展示视频。在搜索框中，输入“包包”“手表”等关键词，仍然可以在最前面几个推荐位看到售假视频，其中一个带有劣质塑料包装的品牌“包包”，竟引来3500多个赞，成堆铺在地上的“品牌手表”，混迹在一堆网红推荐的“抖音爆款手表”视频中。

通过抖音里留下的微信号，《IT时报》记者联系上了售卖高仿手表的微商，询问“抖音爆款手表”怎么卖，对方就发来了迪奥星空系列的手表图片，讨价还价后价格定在160元，对方自称低利润大量走货。记者又拿此图向高仿手表工厂询价，得知其批发价只要90元。

通过抖音，记者又联系上另一位微商，对方有7个微信号，分别售卖品牌包包、鞋子、饰品、服装和手表，当然，这些都是高仿的。一款YSL的包包售价1680元，《IT时报》记者辗转联系到其上级代理商，同一型号的包包批发价只要400多元。上级代理坦言，其给下级代理的价格比散客便宜10到20元，而下级代理商可以随意加价。

《IT时报》记者询问抖音如何监控审核疑似售假视频，截至截稿前，平台并未回应。同时，《IT时报》记者发现，在快手短视频平台上，搜索“包包”“口红”“自制彩妆”等关键词，已经搜不到任何内容。

用户发布侵权商品信息，抖音等平台是否应该承担法律责任？对此，IT律师赵占领回应，判断网络平台是否承担侵权责任的关键，就是看是否有证据证明网络平台对于用户的侵权行为属于明知或应知，比如对侵权信息进行广告推广、推荐置顶等情况，平台就应该承担法律责任。

暗语对接，上1688找工厂招代理

1688网站上可以寻找工厂代理

1688网是阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台，淘宝上能找到的商品，这里几乎都有，淘宝上极力排除的仿冒商品，这里也能找到。

经过微商的指点，《IT时报》记者才找到其中的门道，高仿名牌商品要使用暗语才能搜到，“驴包”代表LV、“B家”代表Burberry、“C家”代表COACH、“小香”代表香奈儿CHANEL、“GG”代表古驰GUCCI、“施家”代表施华洛世奇等。

以LV为例，《IT时报》记者以“驴包老花”为关键词搜索，就可以搜到30多个相关商品，各大专柜都卖断货的LV腰包、LV水桶包、LV邮差包等出现在搜索页面上，甚至还能找到已经停产的型号。

在1688网上，按照角色不同，分为生产加工和经销批发两类店铺。由于阿里巴巴禁售假货，一旦查到就会被封铺，他们大多不会回应阿里旺旺上的咨询，店铺的交易量大多显示为0，但他们都会在店铺醒目位置留下微信号，并打出“广州实力工厂放货”“关注朋友圈5000多爆款”“专注代购版”“ZG品质”等广告语。

闲鱼，是阿里巴巴打造的二手闲置交易平台，在这里，有人高调地叫卖着华强北的高仿iPhone，也有人以闲置之名出售着高仿商品，更有人找到了新的销路——兜售奢侈品包装。一个专柜纸袋可以卖到40元，一个名牌包包的防尘袋可以卖到50元，一个名牌鞋盒可以卖到150元，更有甚者，一个用空的口红壳可以卖到180元，相当于正品原价的一半，询价者络绎不绝。有需求便会有市场，叫卖者自然清楚，这些包装都流向了哪里。

交易隐匿于微信 假货蔓延于微店

微商在朋友圈展示高仿货的生产过程

《IT时报》记者通过1688网加了数十位微商的微信，他们销售高仿商品的套路基本一致，为了规避封号的风险，微商经常会将“看货号”和“下单号”分开，风声较紧的时候，他们会暂时将琳琅满目的实拍图和上身图隐藏起来，设置为“允许朋友查看最近三天的朋友圈”或者直接清空来避避风头。

“我一般让厂里一件代发，这样比较安全，最好不要自己囤货。”wawa(化名）自称卖了10年高仿包包，从淘宝店主成功转型为微商，近来还在尝试上抖音开号转型为网红，在广州的工作室支付不起租金后，又转战深圳开餐厅。在她的朋友圈里，尽是卖高仿起家的微商，开豪车、背真包、吃五星级餐厅。

卖高仿包包是wawa的主要收入来源，其他都是副业。大多数时间里，她都是工厂、名品专柜两点一线，先到专柜看真品拍上身图，再到各个工厂看大货做对比。偶而，她会直播工厂流水线上拆解真包、选皮料、做版、出样的造假全过程，毫不讳言自己卖的是高仿货。“这是一种默契，买家上门一问价格，就知道这是广州货啦。”在她看来，比起青岛货来说，广州货的牌子更全，青岛货大多以韩国、日本品牌为主。

在她向《IT时报》记者提供的正品和大货的对比图里，指明了自家商品有防伪线，经得起去专柜对比发票、保修卡、防尘袋等一应俱全。分为带标和不带标两种，一般来说，带标的高仿商品的价格是不带标的两倍。

新客上门大多不愿意先付款再发货，所以微商经常会发来淘宝上的邮费补拍链接，自助改成商品价格，留言注明型号，发货后可以跟踪物流，但是对不懂套路的客人会耗费大量解释的时间。

于是，微商们又找到了一个新阵地——微店等微商平台。在这里，微商们大胆地上传了带标的商品细节图；在这里，顾客们还是需要用暗语来搜索。

《IT时报》记者以“C家”为关键词搜索，搜出了350多家相关店铺，大多冠以“外贸”“原单”“代购”之名，生意最好的一家店铺，显示有4600多人买过。COACH、CHANEL、CK、CELINE等带标的包包、手表、首饰暴露在搜索页面上，价格从数百元到数千元不等。

之后，《IT时报》记者尝试在“微店店长版”开店，只需要提供手机号注册，不需要提供任何工商注册信息，第一件商品不需要经过任何审核就能上架。隔天添加商品时，才提示需要输入姓名和身份证号来审核，审核秒通过后，就不再需要上传任何资料。添加带有明显logo的高仿品牌包包，也不需要审核便能上架并且转发到微信，门槛十分之低。

老白云高仿圈，借微商复燃

广州三元里批发市场

上个世纪80年代形成的广州白云皮具高仿商圈，随着微商的崛起，又一次生意兴隆，线下隐蔽经营，线上如火如荼，这里成了勾连线下制假工厂和线上售假商户之间的中转站。

每天，大量的“名牌包包”从广州白云批发市场和广州三元里越丽皮具城出货，大量的“名牌手表”从站西钟表城出货。白天，这里到处可见悬挂着“Prda”“GG”“劳力仕”“卡地哑”这类招牌的门店，摆放的大多是粗制滥造的不带标的样品，商家会略带隐晦地对客人说：“好货都在后面，晚上6点以后可以拿货，等市场巡查的人下班。”

夜幕一降临，白云批发商圈一派热闹非凡的景象，白天闭门谢客的门店也亮起灯火，拿着黑色大塑料袋的“跑货仔”不停往返于货车和档口，在透着微光的门帘内，满地都是快递盒，多到来不及打包。

“今年以来，工商查得很紧，白天干脆不开门，新客户的生意流失了一大半，只能靠老客户支撑。”白云批发市场的一位老板向《IT时报》记者透露，“老客基本都在微信上下单，生意差一点的门店，一晚也有100多票。”

他们家的店和大多数门店一样，白天店门紧闭，只在门上贴了微信二维码，晚上发货却要忙到凌晨一两点。

离白云批发市场四五个小时车程的郊区，还有大量的小作坊藏匿在民宅中，一块“名表”通常是由几个小作坊合作完成，每个小作坊只负责一个部件，比如分成机芯、表针、表盖、表带等。

“大工厂树大招风，容易被查。”童生（化名）是一位作坊主，他刚把作坊从深圳龙岗区大围村搬到东莞。童生向记者透露，在他厂里，没有做不出的名牌表，“什么国际名牌都有，只要拿图片给我，基本都能出样。”《IT时报》记者看到他的朋友圈里有不下20个国际品牌的名表，190元的浪琴情侣对表、270元的卡地亚女士腕表、250元的香奈儿精钢手表……不一而足。

在童生的朋友圈，尽是一派“咨询太多来不及回复，请自助下单”的繁荣景象。

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“傍名牌”调查：京东拼购步拼多多后尘？

甫一上市，拼多多就陷入了傍名牌、山寨、假货等质疑。如今，拼多多还是山寨未净，60元买到AJ1山寨球鞋，398元买来山寨手机等媒体评测一直没有停歇。虽然拼多多股价持续下跌甚至破发，截至8月15日晚间，每股已经跌至17.7美元，跌破其发行价每股19美元。但是，拼多多的模式却在国内爆红，巨头纷纷效仿，淘宝联合支付宝上线拼团功能，京东拼购、苏宁拼购、考拉拼团悄然上线，跟随者们能否拥抱五环外的群众，实现社交电商梦，首先要看能否跨过质量关。

《IT时报》记者发现，京东拼购重现了拼多多上的傍名牌现象，继小米新品、创维先锋等风波后，京东拼购上仍旧出现了“GUOU”手表等傍名牌产品。

在京东商城以“迪奥手表”为关键词搜索，置顶的搜索结果竟然都是拼购店，其中一家“酷潮拼购店”在推荐图片赫然标注了“抖音同款”，在简介文字中明确标注“dior”“gucci”等关键词，而它真实售卖的产品标注的品名是“GUOU”“Dimini”等，且其样式有明显模仿迪奥、古驰正品的痕迹。

“傍名牌”是指将著名的商标注册成为自己的公司商号，以便混淆公司名称与品牌名，试图使消费者误以为著名的品牌就是该公司生产的，从而扩大销路获取利润。根据此定义，京东拼购上的商家有“傍名牌”之嫌。