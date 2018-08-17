新浪科技> 互联网 > 正文

疑夸大特定群体用户数据：Facebook被广告主告上法庭

疑夸大特定群体用户数据：Facebook被广告主告上法庭
2018年08月17日 17:48 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月17日下午消息，位于美国堪萨斯州的精油服饰公司“Therapy Threads”周三提起诉讼，指控Facebook在其平台上误导广告主，夸大广告可瞄准的用户数量，即“潜在影响力”数据，进而误导广告主购买的广告量多于原计划。

　　公司所有人丹妮尔·辛格（Danielle Singer）在诉讼中称，Facebook之前向她提供的美国50个州内对18-34岁人口的“潜在影响力”数据，超过了18-34岁人群中使用Facebook的实际用户数量。

　　诉讼还指出，她已收到前Facebook员工的证词确认了数据夸大的事实。一名匿名员工表示潜在影响力数据好比“虚构的公关数字”。

　　“Facebook歪曲广告的潜在影响力，诱导包括原告在内的广告购买方不断购买广告，因为买方相信更多人可能会看到他们的广告，实则不然，”诉状中写道。

　　Facebook发言人告诉新闻机构称：“该诉讼毫无根据，我们将积极辩护”。

　　诉讼在北加利福尼亚州美国地方法院提起，并寻求自2013年之后在Facebook上购买过广告的广告主提起集体诉讼。Facebook因两项罪名被起诉：其一，违反加州的不正当竞争法；其二，“赔偿准合同索赔”。

　　Facebook夸大用户数据？

　　此前Therapy Threads在全国上下购买了14000多万美元Facebook广告，定向投放旧金山等美国各大主要城市。但辛格随后自己进行了计算，用她自己得出的实际数据跟潜在影响力数据进行了比较。Facebook称，潜在影响力数据“旨在用来估计给定区域内有多少人可以看到广告”，而不是用于匹配人口或人口普查估计数。

　　辛格通过美国人口普查数据计算，推断出芝加哥约有80.8万名年龄在18-34岁之间的居民；而Facebook为芝加哥相同年龄群组给出的“潜在影响力”数据却超过了190万。

　　“甚至就80800这个数据也超出了芝加哥的实际潜在影响力水平，因为在这一年龄段中不是所有人都拥有Facebook账户，”诉状中称。

　　对于加州和圣何塞这些州或城市的其它相似计算，该诉讼则采取了公开数据外加人口普查数据来粗略估算美国实际的18-34岁人口，以跟Facebook的潜在影响力数据进行比较。

　　诉讼中的计算还引用了之前的一项研究，该研究发现60%的受访成年人称他们使用Facebook，其中四分之三的Facebook用户称他们每天都会登录Facebook。

　　视频广告局（Video Advertising Bureau）的另一项研究计算了Facebook针对全美50个州的18-34岁年龄段的潜在影响力数据与2016年美国人口普查数据相比究竟夸大了多少。根据VAB的研究结果，Facebook在每个州宣称的数据都高于美国人口统计局报告的数字。

　　VAB的研究还包括了Facebook和其子公司如Instagram和Messenger的潜在影响力数据，而辛格最初仅计算了Facebook上的潜在影响力数据。

　　根据VAB的研究，圣何塞的夸大程度最高达91%。Facebook称，49万名年龄在18-34岁的圣何塞居民将受到广告影响，而实际上人口普查数据显示该年龄段的圣何塞居民仅25.6万。(图尔)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有