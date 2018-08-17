疑夸大特定群体用户数据：Facebook被广告主告上法庭

新浪科技讯 北京时间8月17日下午消息，位于美国堪萨斯州的精油服饰公司“Therapy Threads”周三提起诉讼，指控Facebook在其平台上误导广告主，夸大广告可瞄准的用户数量，即“潜在影响力”数据，进而误导广告主购买的广告量多于原计划。

公司所有人丹妮尔·辛格（Danielle Singer）在诉讼中称，Facebook之前向她提供的美国50个州内对18-34岁人口的“潜在影响力”数据，超过了18-34岁人群中使用Facebook的实际用户数量。

诉讼还指出，她已收到前Facebook员工的证词确认了数据夸大的事实。一名匿名员工表示潜在影响力数据好比“虚构的公关数字”。

“Facebook歪曲广告的潜在影响力，诱导包括原告在内的广告购买方不断购买广告，因为买方相信更多人可能会看到他们的广告，实则不然，”诉状中写道。

Facebook发言人告诉新闻机构称：“该诉讼毫无根据，我们将积极辩护”。

诉讼在北加利福尼亚州美国地方法院提起，并寻求自2013年之后在Facebook上购买过广告的广告主提起集体诉讼。Facebook因两项罪名被起诉：其一，违反加州的不正当竞争法；其二，“赔偿准合同索赔”。

Facebook夸大用户数据？

此前Therapy Threads在全国上下购买了14000多万美元Facebook广告，定向投放旧金山等美国各大主要城市。但辛格随后自己进行了计算，用她自己得出的实际数据跟潜在影响力数据进行了比较。Facebook称，潜在影响力数据“旨在用来估计给定区域内有多少人可以看到广告”，而不是用于匹配人口或人口普查估计数。

辛格通过美国人口普查数据计算，推断出芝加哥约有80.8万名年龄在18-34岁之间的居民；而Facebook为芝加哥相同年龄群组给出的“潜在影响力”数据却超过了190万。

“甚至就80800这个数据也超出了芝加哥的实际潜在影响力水平，因为在这一年龄段中不是所有人都拥有Facebook账户，”诉状中称。

对于加州和圣何塞这些州或城市的其它相似计算，该诉讼则采取了公开数据外加人口普查数据来粗略估算美国实际的18-34岁人口，以跟Facebook的潜在影响力数据进行比较。

诉讼中的计算还引用了之前的一项研究，该研究发现60%的受访成年人称他们使用Facebook，其中四分之三的Facebook用户称他们每天都会登录Facebook。

视频广告局（Video Advertising Bureau）的另一项研究计算了Facebook针对全美50个州的18-34岁年龄段的潜在影响力数据与2016年美国人口普查数据相比究竟夸大了多少。根据VAB的研究结果，Facebook在每个州宣称的数据都高于美国人口统计局报告的数字。

VAB的研究还包括了Facebook和其子公司如Instagram和Messenger的潜在影响力数据，而辛格最初仅计算了Facebook上的潜在影响力数据。

根据VAB的研究，圣何塞的夸大程度最高达91%。Facebook称，49万名年龄在18-34岁的圣何塞居民将受到广告影响，而实际上人口普查数据显示该年龄段的圣何塞居民仅25.6万。(图尔)