网贷整治办统一标准发合规检查通知 问题清单涉108条

作者：杜川

第一财经记者获悉，近日，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知》（下称《通知》），同时下发的还有《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（下称“清单”）。

第一财经记者从多地接近网贷专项整治部门的监管人士处确认，目前多地监管部门已收到该项《通知》，清单内容涉及108项。

据了解，《通知》对此次合规检查提出了总体要求，包括标准统一、全量覆盖、真实准确、查改结合。此次合规检查工作将严格按照网贷“1+3”制度框架及有关规章制度，统一明确标准，提高质效，从严把关。

北京市华城律师事务所创始合伙人张宇锋对第一财经记者表示，“统一标准是此次的核心问题，避免了各地监管的差异化、政策的不一致以及监管套利问题。”

统一自查标准

此前，市场流传全国性187条网贷备案验收细则或将于7-8月出台。而此次下发的合规检查标准则为108条。

根据《通知》，此次检查的重点内容包括是否严格定位为信息中介，有没有从事信用中介业务；是否有资金池，有没有为客户垫付资金；是否为自身或变相为自身融资；是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息；是否对出借人实行了刚性兑付；是否对出借人进行风险评估并进行分级管理；是否向出借人充分披露借款人的风险信息；是否坚持了小额分散的网络借贷原则；是否发售理财产品募集资金（或剥离到关联机构发售理财产品）；是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入。

“聚焦网贷平台，无论是行业协会检查，还是地方整治办的检查、企业自查，都是围绕几个核心问题展开的。”张宇锋表示，此前自查的问题主要也是包括是否定位信息中介、限额问题、债转问题、期限错配等等。

例如，“为什么要限额？就是要回归到信息中介的本质，平台是否有刚兑、担保、增信等行为。另外，通过此前自查，监管部门发现，有些债转行为就是为了不合规留下空间，债转涉及资金池是一个比较集中的问题。”张宇锋称。

此前，深圳、北京、上海等地已下发整改意见书，其中具体的整改细则要求上有所不同，例如北京地区有148条，而上海地区则包括168条等。

“这次是把上次全国各地自查后，出现的共性问题，统一标准了。”张宇锋表示，通过近年来年的网贷整治，“基本出现的问题都出现了。新问题也有，但更多的是此前的共性问题。”他指出，此前由于各个地区监管环境金融发展不一，很多标准不一致。但互联网金融业务在线上展业，因此应有全国统一性，而不是区域性标准。

一位接近地方监管人士对第一财经表示，此次工作由各地银监局与金融办（局）双牵头负责。“具体实施方案还没有敲定，会由金融局负责机构监管、银监部门负责行为监管、日常行政处罚等，但目前还没有具体实施措施，基本工作都是由几个部门一起开展的。”

新增自律检查

值得注意的是，自律检查首次在监管正式文件中提出。

某地方接近监管人士对第一财经表示，“先是企业自查、然后是行业自律检查，最后是行政检查。具体的合规检查内容，还没有明确。”

根据记者了解，在时间时间安排方面，此次合规检查应于2018年12月底前完成，分为机构自查、自律检查、行政核查。具体进度可由各地因地制宜，稳妥安排。另外，机构自查与自律检查、行政核查压茬推进、有序展开，交叉核验。

根据《通知》要求，各省(区、市、计划单列市)网贷整治办督促并指定一家地方性互联网金融协会或相关机构对辖内机构开展自律检查。其中，中国互联网金融协会（下称“中国互金协会”）对网贷会员实施全覆盖自律检查。

据悉，拥有双重会员身份的机构，地方互联网金融协会和中国互联网金融协会应分别独立出具自律检查报告。张宇锋对第一财经表示，自律检查由地方与中国互金协会同时开展，与目前的监管现状，协会辖区内的会员情况相关。

“比如中国互金协会，从发展至今，会员数量、覆盖面、数据对接、全国范围内的平台家数还不全面。自律自查需要协会进行监督、需要平台报送数据、由协会提供数据接口，目前还达不到全覆盖。而地方互金协会，覆盖面在地方辖区内更广，大部分网贷机构都进入了名单。”

他表示，地方与中国互金协会的联动检查，可以达到全国网贷平台的全覆盖,“覆盖率会比较饱满。”

据了解，自律检查报告包括但不限于：检查总体概况、地区机构合规情况、发现的高频问题、主要风险隐患，单个被查机构详细情况、合规评价及监管建议等。自律检查报告须经检查人员及协会（检查机构）主要负责人签章确认并签署对检查内容真实性负责的承诺书。

“这是一个分步实施的方案，未来一定会集中化。”他认为，合规的网贷平台在自查、整改合规、正常经营后，都应纳入中互金的系统，“拥有双重会员身份的机构数据都要对接，对于辖区内的网贷平台分工会更加清晰，监管趋于一致性”。