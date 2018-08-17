自如声明：长租公寓不具备操作整个租赁市场的能力

自如官方声明称：长租公寓不具备影响操作整个租赁市场的能力

作者：王营 唐月慈

该事件系不实传闻？

一线城市房租上涨问题备受关注。作为长租公寓头部玩家自如、蛋壳两家机构，因一则指责中介推高房租的帖子被推到风口浪尖上。今日，自如向21世纪经济报道回应称，该事件系不实传闻。此外，自如方面还认为，长租公寓首先不具备影响操作整个租赁市场价格的能力。

事件缘起陈先生以网名“仙翩”在水木社区发布的一则著名帖子。该帖子称，“自家房子要出租，在天通苑，120平方米三居，心理预期是7500（元/月）很不错了。来了自如和蛋壳两帮人，自如报价提高到9500，蛋壳急了，说，要比自如高300元，最后几轮过后蛋壳给到10800每月。”

8月16日，21世纪经济报道记者登录水木社区看到，该帖已经引发了非常高的关注。该帖目前有高达540楼的回复，除了指责中介推高房租以外，还有不少网友吐槽了与陈先生相同的经历。

对此，自如方面今日发布《声明》回应称，近期网络论坛还有个人账号发布“天通苑西二区120平三居室房源，经长租公寓竞价后收房价格上涨事件”，后经证实系不实传闻，自如否认收录过天通苑西二区120平米三居室的户型。另例，天通苑西二区近期有一套146平的三居室房源，目前该区域同户型房源普租价格均在万元以上，自如曾按照市场价委托期4年、5年给出9000元左右两种报价，可见自如从未对该区域给出高于市场普租价格的租金。

此外，自如在《声明》中表示，他们认为，“长租公寓首先不具备影响操作整个租赁市场价格的能力，其次从企业运营机理出发也不会哄抬租金折损出租率，影响企业及行业的长效发展。长租公寓行业目前占整个房屋租赁市场的比例不足5%，是需要长期耕作的低毛利行业，通过规模化和相对稳定较高出租率支持企业长远发展。出租率与出租价格具有明显的负相关性，只有收出房价格合理，甚至要保证相对较低的出租价格的情况下，才能保证相对较高的出租率。舆论所指出，长租公寓哄抬租金价格的行为，即有悖企业长效发展的规律，也有悖市场运作机制，是任何长租公寓都将抵制和规避的行为。”

不过，针对自如的观点，业内有不同看法。今日，我爱我家研究院院长胡景晖在电话会议中对媒体表示，除了供给、需求、季节等因素外，资本大举进入长租公寓市场也是推高房租的主要原因之一。他认为，像自如、蛋壳等长租公寓运营商以高出市场20%-40%价格争抢房源的行为是严重违背市场规律的。

世联行集团副总经理兼世联红璞公寓总经理甘伟在接受21世纪经济报道记者时候也表示，“现在市场上一些中介机构在争抢房源时主要采取的就是提高价格方式，就像买地一样，以高价取胜。”不过，甘伟表示，各大机构为争抢房源提高价格并不必然意味着房租就随之提高。“中介机构提高价格只是为了获取房源，房租上涨与中介抢房源抬价没有必然联系。实际上，中介机构如果想要把这种成本转移给租客是非常困难的。因为房屋租赁不属于投资行为，而是属于功能消费属性，租金的高低取决于消费者的收入水平和承受能力。”

尽管自如方面认为发帖事件系不实传闻，同时他们也认为“长租公寓首先不具备影响操作整个租赁市场价格的能力”，但自如最后在《声明》中表态称，未来自如也会在政府政策指导下，推出市场稳定措施、维护租期稳定，进一步压缩公司资产收益率、让利租客、抑制房价不合理上涨，加大优质房源供给、满足不断增长的市场需求，从各个维度抵制不当竞争，塑造良好的租赁市场秩序。

以下是自如发布的《关于天通苑租金事件的说明》全文：

近期网络论坛有个人账号发布“天通苑西二区120 平三居室房源，经长租公寓竞价后收房价格上涨事件”，系不实传闻。自如房源库中从未收录过天通苑西二区120平米三居室的户型，此个人账号的业主身份及所经历竞价收房事件也无从考证。另例，天通苑西二区近期有一套146平的三居室房源，目前该区域同户型房源普租价格均在万元以上，自如曾按照市场价委托期4年、5年给出9000元左右两种报价，后业主表示已和其他平台签约。因此自如从未对该区域给出高于市场普租价格的租金。

综上所述：

1、自如不存在参与市场不良竞争、哄抬房价的行为。自如作为长租公寓的领导品牌，有着严格的系统化的收出房价格控制体系，不存在一线员工随意修改和哄抬价格的可能。而且为租赁市场健康稳定发展，自如坚决不会参与任何有损市场健康、租金稳定、客户体验的恶性竞争。

2、在毕业租房旺季，自如发挥企业责任精神，提高市场供给能效，以应对市场旺季集中释放的租房需求。自如一方面在合理的价格区间内增加收房力度、提高配置能效，加快释放优质房源供给；另一方面推出扶助学生群体解决租住难题的自如海燕计划和自如惠蕾计划，给予在校学生和应届毕业生租住优惠。自如海燕计划自第一季举办以来，已惠及全球超1000所高校，为超50万高校毕业生减免租房押金超2亿元。自如惠蕾计划则是针对高校在校生的福利住房计划，凭相关在校证明即可享受最高30天的专属租房权益，租金低至570元，为全国青年人才减轻实习生活负担，助力他们在各大城市轻松发展。

3、自如通过收出房两端有机管理，压缩企业自身资产收益率，让利租客，稳定租金波动，起到缓释租金压力的蓄水池作用。以北京和深圳为例，数据显示，2017年北京普租租金同比2016年增幅为9.0%，2018年为15.2%，相比而言北京自如整租的这两个数据仅为4.8%、7.5%。同样2017年深圳普租的租金同比2016年增幅为0.6%，2018年为9.4%；深圳自如整租租金2017年同比不增反降了0.2%，2018年为增幅仅为6.9%。房屋普租市场租增幅远高于自如整租。

4、长租公寓首先不具备影响操作整个租赁市场价格的能力，其次从企业运营机理出发也不会哄抬租金折损出租率，影响企业及行业的长效发展。长租公寓行业目前占整个房屋租赁市场的比例不足5%，是需要长期耕作的低毛利行业，通过规模化和相对稳定较高出租率支持企业长远发展。出租率与出租价格具有明显的负相关性，只有收出房价格合理，甚至要保证相对较低的出租价格的情况下，才能保证相对较高的出租率。舆论所指出，长租公寓哄抬租金价格的行为，即有悖企业长效发展的规律，也有悖市场运作机制，是任何长租公寓都将抵制和规避的行为。

未来自如也会在政府政策指导下，推出市场稳定措施、维护租期稳定，进一步压缩公司资产收益率、让利租客、抑制房价不合理上涨，加大优质房源供给、满足不断增长的市场需求，从各个维度抵制不当竞争，塑造良好的租赁市场秩序。