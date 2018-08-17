美团外卖：被打小哥伤情稳定 三名嫌疑人已被刑拘

新浪科技讯 8月17日下午消息，针对外卖送餐员被殴打一事，美团外卖在其官方微博发布公告称，被殴打小哥送往医院救治后伤情稳定，已安排骑手全薪休假静养并承担餐饮费用，直至身体康复。

公告中称，三名涉案犯罪嫌疑人已被珠海公安刑拘。美团外卖将配合警方不遗余力维护小哥的合法权益，直至犯罪嫌疑人受到法律严惩，还小哥一个公道。

美团外卖在公告中对情况解释称，8月13日，广东珠海一位送餐小哥通过电话与用户商议退单事宜时，用户的一位朋友对小哥进行辱骂。次日，这位辱骂者叫来同伙对小哥进行殴打，并用钝器多次击打小哥头部。

以下为公告全文：

每一个自食其力的劳动者都应当被尊重

近日，“外卖送餐员被殴打”的视频在网上流传，我们第一时间进行了调查核实，情况如下：8月13日，广东珠海一位送餐小哥通过电话与用户商议退单事宜时，用户的一位朋友对小哥进行辱骂。次日，这位辱骂者叫来同伙对小哥进行殴打，并用钝器多次击打小哥头部。被殴打小哥送往医院救治后伤情稳定，我们已安排骑手全薪休假静养并承担餐饮费用，直至身体康复。

但是，这事没完，我们和所有网友一样，必须给小哥讨回公道，维护尊严。昨晚，珠海公安传来消息：三名涉案犯罪嫌疑人已被刑拘。感谢警方的效率，美团外卖将配合警方不遗余力维护小哥的合法权益，直至犯罪嫌疑人受到法律严惩，还小哥一个公道。

感谢所有人对小哥的关心，尊严无价，每一个自食其力的劳动者都应当被尊重。

美团外卖