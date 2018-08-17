网游进入冰冻期 版号停审只是导火索

2015年以来的数据显示，中国游戏用户规模的增长稳定在较低水平。

来源：寻找中国创客 记者：张皓月 编辑：魏佳

伽马数据显示，2018年1-6月，中国游戏市场实际销售1050.0亿元，同比增长5.2%。

这是有史以来的最低增长，也意味着中国游戏市场的寒冬到来。

移动流量的红利已然到头。而网络游戏审查被冻结，更是让无数厂家为之焦虑。没有拿到国家新闻出版广电总局的版本号，任何游戏都无法收费变现。这让从腾讯网易等游戏巨头到二三梯队的创业公司都陷入了僵局。

8月13日，腾讯旗下游戏分发平台WeGame发布公告，刚刚上线6天的3A大作《怪物猎人：世界》由于监管原因被迫下架。

而腾讯第二季度的财报则显示，游戏的收入环比大幅下降。其中也特意提到了《绝地求生》，承认受到了无法获得版本号影响了收入。腾讯总裁刘炽平则表示，游戏的基本面还是很强的，监管的问题我们很难评价，但我相信最终会解决。

然而不可否认的现实是，目前的游戏市场已经陷入了冰冻期。除了政策监管之外，2015年以来的数据显示，中国游戏用户规模的增长稳定在较低水平。同时，一些消耗碎片时间的产品例如抖音、快手等不断出现，从侧面消耗了游戏的流量。

已有5个月未发放游戏版号

暂停游戏审查的消息并非新动向。

游戏在上市前会先向文化部申请备案，同时向国家新闻出版广电总局申请版本号。没有版本号，即使通过了文化部备案，也无法收费。

今年3月，中央印发《深化党和国家机构改革方案》，计划将新闻出版广电总局重组，其中的新闻出版和电影监管职能均划归中宣部管辖。意味着中宣部将承担游戏版本号的审批工作。但目前机构改革仍在进行之中，版号审批处于暂停状态。

自3月28日起，国产网络游戏版本号就没有发放过。目前已经过去了近5个月。进口游戏的版本号则从2月5日以来就没有发放过了。

根据游戏媒体Gamelook测算，此前单月版号审批量大概为700款。如果按照这个数量计算，这意味着，已经有超出2000个新游被排出了市场之外。在伽马数据的热度榜前三中，已经连续三个月没有出现过新游。

此前已经过审的游戏也不意味着一劳永逸。8月15日，仅仅上线5天的《怪物猎人：世界》下架，虽然此前已经获得了备案审批和版本号，但依然被要求重新过审。官方给出的下架原因是《怪物猎人：世界》部分游戏内容未完全符合相关法规政策要求，已经购买游戏的玩家可以在8月20日8：00之前可以接受无条件申请退款。

《怪物猎人：世界》是在7月初举行的WeGame游戏之夜上，腾讯宣布代理PC国区的游戏。这款上线三天就拿下了2018年1月份游戏销量榜第一。这次下线，也意味着又有一个网游的吸金时间将被延长。

“苦日子”预计还要熬半年

财报显示，腾讯2018年二季度游戏收入占总收入的比重下降至34.19%。此前游戏收入可以占到总收入的一半。而腾讯财报发布后，股价一度下跌14%。

在大部分人眼里，腾讯是家游戏公司。《王者荣耀》也一直是移动网游时代的颠覆之作，仅在2017年就贡献了全球第一的19亿美元营收。 据伽马数据显示，在今年7月收入榜单中，王者荣耀依然位列第一。

而《王者荣耀》之后，腾讯一直没有接棒的游戏出现。绝地求生也因为版本号的问题，在变现方面遇到了极大的问题。

因为版本号的问题，多家公司都已经受到了影响。彭博此前报道，中国网游股在香港和大陆股市持续大跌，IGG一度跌8.7%；网龙跌5.6%；巨人网络一度跌4.18%。

“焦虑的背后是进入平台期的游戏市场”。业内的独立游戏开发者表示，监管的确直接让游戏市场进入了冰冻期，但是这最多算是导火索。

盛大游戏副总裁谭雁峰曾评论，目前整个游戏产业面临三荒，即产品荒、流量荒、用户荒。根据《2018年1-6月中国游戏产业报告》，中国游戏用户规模5.3亿人，同比增长4.0%。结合2015年以来的数据观察，中国游戏用户规模的增长已经稳定在较低水平。

流量红利期已过，很多消耗碎片时间的产品也不断出现，比如抖音等，也从侧面消耗了游戏的流量。

而大公司生产的超级IP也让游戏行业的生产门槛越来越高。爆款IP几乎都来自于腾讯和网易，中小型游戏公司的生存空间也越来越狭窄。

对于未来趋势，国金证券分析，监管流程的放缓是暂时现象，不会成为常态。改革正在推进之中，文化部、广电总局对游戏的审批流程并未真正“冻结”，只是速度大幅度减缓。2018年底、2019年初，新的游戏监管机制有望彻底建立，流程也将恢复正常。

但在这之前的半年，中国的游戏市场，只能暂时陷入冰冻期。