路透：马蜂窝计划最高融资3亿美元 估值或达25亿美元

新浪科技讯 北京时间8月17日下午消息，两位知情人士称，由新加坡淡马锡控股公司投资的中国旅游网站马蜂窝希望在新一轮融资中最高筹资3亿美元，并希望公司能获得20至25亿美元的估值。

马蜂窝是一家中国旅游者的在线社区，他们会在社区里分享旅游贴士，并购买定制的旅游产品。

其中一位消息人士周五对路透表示，马蜂窝希望利用新资金收购更好的旅游资源和产品，并凭借现有的旅游产品获得盈利。由于信息尚处保密阶段，这位消息人士拒绝具名。

这两位消息人士称，融资数量和公司估值将取决于市场的胃口。他们表示马蜂窝与潜在投资者进行洽商至少已有几个月时间了。

马蜂窝没有立即回复置评要求。

公司在12月份的D轮融资中筹集到了1.33亿美元。除了之前的一些投资者今日资本、启明创投以及高瓴资本外，还有一些新加入的投资者，包括美国私募资本基金泛大西洋投资、旅游行业投资公司欧翎投资、淡马锡、元泰投资以及厚朴投资。

随着国人开始在国内和国外旅游上花费越来越多的钱，马蜂窝以及中国一些定制化旅游服务供应商（如穷游网）也在中国愈加流行。

中国国家旅游局表示2017年国内旅游营收达到4.57万亿元（6.63亿美元），相比2016年增长16%。国外旅游营收达到1.234亿美元，相比2016年增长3%。

旅游局数据显示，去年，有越来越多的个人游客会利用手机应用来预订酒店或购买旅游产品。

马蜂窝在上一轮融资中表示自己每月拥有1亿名活跃用户，其中85%都是源于手机应用。网站上，每月用户发布的旅游文章超过13.5万篇，2017年个人旅游产品销售额将超过90亿元（13亿美元）。

用户可以在马蜂窝上预定交通工具和旅游路线、申请签证服务以及购买旅游保险。网站还会付费给一些用户让其撰写旅游博文。(堆堆)