彭博社：中国创企难逃阿里和腾讯阴影

新浪科技讯 北京时间8月17日下午消息，彭博社撰文，相比美国创企，有越来越多中国的大型科技公司在这些天要进行上市，这在一定程度上要得益于阿里巴巴以及腾讯的大力投资。然而，这些科技巨头的慷慨解囊都是有代价的。在回顾中国企业最初提交的上市文件中，我们发现虽然这些初创企业都从阿里巴巴与腾讯提供的资金和客户群中受益，但是这些交易似乎更像是一个陷阱。通过提供董事会席位和否决权，科技初创企业赋予了阿里巴巴和腾讯超额的投票权。双方在招聘、兼并、收购以及其他战略决策方面也产生了大量利益冲突，这还加深了初创企业对大企业的依赖。

在过去两年中，已有近二十家公司将腾讯或阿里巴巴作为IPO的风险因素，包括向港交所递交IPO申请、目标募资金额60亿美元的餐饮点评及配送巨头美团点评，以及今年7月在纽约上市的社交购物网站拼多多。后者募资金额超过了16亿美元。像“未能维持与腾讯的关系可能对我们的业务产生实质性不利影响”这样典型的警示措辞就出现在了拼多多的文件里。

私募股权公司KKR & Co.的亨利·麦克维和弗朗西丝·林在最近的一份投资报告中写道，阿里巴巴、腾讯和百度“决定初创公司在中国消费者和市场中成败的权力已经达到了前所未有的规模”。甚至于，其权力之大都未能反映中国科技巨头们的真正影响力。在某些情况下，比起巨额现金积累，科技巨头通过引导大量受众、使得既有市场向（想扶持的）初创企业倾斜的能力更为惊人。

对此，阿里巴巴表示，其投资以及合作是旨在帮助企业与自身服务同步发展。腾讯则未予置评。

当然，美国科技巨头也曾因欺凌垄断问题而被批判。不过，区别在于亚马逊、苹果和Facebook更可能直接购买公司，而不是为IPO提供资金。这样一来，上述提到的冲突也就不太可能会发生。当然也有例外，微软是Facebook的早期投资者，它在去年投资了印度电商领军企业Flipkart，后者如今已被沃尔玛收购。Alphabet旗下的风险投资部门GV（前谷歌风险投资公司）投资了十多家尚未进行IPO但估值超过10亿美元的初创企业，包括Uber和Stripe。不过GV表示自己投资了300家公司，而腾讯则投资了600家。

在市场调研公司CB Insights判定估值超过10亿美元的77家企业中，腾讯和阿里巴巴加在一起共为45%的企业提供了投资。这两家巨头的可支配现金总额达到600亿美元，它们利用自己丰富的资源资助中国的科技产业进行创新。长江商学院经济学教授许成钢表示，那些自动将这些公司的投资与高质投资项目挂钩的投资者应该注意。“科技巨头部署了如此庞大的现金，很难确定它们对投资的谨慎程度。”

如果没有腾讯无处不在的信息平台微信，拼多多可能就不会存在。腾讯的聊天应用帮助拼多多获得了3.44亿用户，顾客可以通过让朋友在服务中帮其砍价获得折扣。拼多多7月提交的上市文件中警告投资者，如果公司与腾讯中断合作，那么公司业务将会受到严重影响。腾讯持有17%的拼多多股份。“拼多多是腾讯的俘虏，但只要业务表现不错，腾讯就会继续支持。”投资咨询公司开元资本董事总经理布洛克·西尔弗斯（Brock Silvers）说，“可如果拼多多经营不善或者市场上又出现了更优秀的参与者，那么拼多多是无力阻止腾讯转而投资另外一匹黑马的。”

拼多多发言人理查德·巴顿（Richard Barton）表示，公司确信“投资者了解我们的市场地位，并且明白合作关系在中国市场上的优势”。

当初创企业自己的领导人与主要投资者发生分歧时，初创企业往往倾向于选择妥协。腾讯是美团最大的股东（持有20%的股份，这甚至超过了美团创始人王兴持有的11%）。美团借助腾讯的聊天应用吸引消费者在其平台上预订餐厅、外卖以及其他服务。公司在IPO招股书中称，腾讯庞大的用户群帮助公司取得了快速发展，但它也警告投资者——在中国，公司在云服务和支付服务供应商上的选择“有限”。美团称，如果公司无法维持与腾讯的合作关系，那么公司的业务可能受到不利的影响。腾讯将于2020年12月前为其提供这些服务。除了提供公开材料以外，其余内容美团不予置评。

去年，中国第二大搜索引擎搜狗公司上市时，美国证券交易委员会要求它披露更多与腾讯之间关系的信息。之后，搜狗警告投资者，如果它不再是微信和其他腾讯平台的默认搜索引擎，公司将会受到严重影响，腾讯为搜狗提供了36%的流量。公司表示腾讯将会选择其他服务供应商或是开发自己的搜索服务。腾讯拥有搜狗52％的投票权，且可以在2018年9月退出独家协议。目前搜狗尚未宣布协议是否会在下个月续签。发言人称搜狗和腾讯在公司上市之后已经“加深了合作关系”。

腾讯旗下电子书产品阅文集团在港交所上市。阅文集团提醒投资者腾讯持股近53%的事实意味着，“腾讯对公司及业务的决策会偏向腾讯自身利益”，而“这可能和我们自己和其他股东的利益相冲突”。8月14日，在阅文集团宣布同意以23亿美元收购腾讯旗下新丽传媒之后，公司股价暴跌17%。虽然公司表示并购新丽传媒将有利于企业发展，不过分析师却质疑此次收购的战略价值以及不菲数额。

腾讯之所以会以比阿里巴巴更快的速度投资IPO的初创公司，原因可能在于公司的发展策略是依赖微信的10亿账户来盈利。微信平台本身是不赚钱的。这家科技巨头通过向拼多多或美团导流来换取广告及其他费用。腾讯收购了与其核心业务相关的企业，尤其是像芬兰游戏开发商Supercell Oy，但大多数情况下，腾讯并不想亲自运营辅助产品和服务，它只是想从其盈利中分一杯羹。

相比之下，阿里的盈利是来自于自己的电商业务，但这需要依靠外界流量来保持业务增长。这也是为什么阿里巴巴更倾向于收购饿了么等初创公司。回顾中通快递在2016年IPO的招股书，公司获得了阿里的大力支持。当年，中通向投资者发出预警，公司75%的包裹业务都来自于阿里。中通称：“服务许多阿里巴巴的合作伙伴可能会增加我们的业务成本，削弱我们与终端用户的联系，甚至于破坏我们现有的商业模式”。中通拒绝对此说法置评。

彭博行业研究分析师凌炜森（Vey-Sern Ling）称，所有这些都在提醒人们——中国科技巨头的实力正在与日俱增。他表示：“摆脱它们的阴影几乎不可能。”(堆堆)